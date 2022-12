Chiffre record de bénéficiaires de la campagne «Tkayes School»

Déployée sur 14 semaines dans plus de 77 établissements publics des régions de Tanger et de Casablanca, cette édition 2022 a profité à plus de 12.000 écoliers de 9 à 13 ans. Cette année, la région de Casablanca a compté à elle seule plus de 7000 bénéficiaires. Ainsi, depuis son lancement en 2015, « TKAYES SCHOOL » a touché 62 000 bénéficiaires.

De manière à la fois ludique et créative, les ateliers de sensibilisation « TKYAES SCHOOL » sont organisés chaque année en collaboration avec des directions provinciales de l’éducation nationale des régions concernées. Appuyé par des animateurs spécialisés et des supports éducatifs labélisés pour faire face aux dangers de la route, « TKAYES SCHOOL » est un vrai programme de civisme qui est proposé aux établissements et aux élèves.

L’outil pédagogique du programme « Tkayes School » a par ailleurs bénéficié en 2021 de l’homologation de l’agence nationale pour la sécurité routière « NARSA ». Chaque campagne de sensibilisation aux risques routiers est une occasion pour inculquer une réelle éducation à la sécurité routière et de promouvoir les valeurs de citoyenneté.