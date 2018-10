Chiffre d’affaires, résultats, ventes…tous les chiffres du groupe Renault

Le chiffre d’affaires du Groupe Renault s’élève à 11 484 millions d’euros sur le trimestre (-6,0 %), indique un communiqué parvenu à Le Site info.

Les immatriculations mondiales (véhicules particuliers + véhicules utilitaires) du Groupe Renault (y compris Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018) ont enregistré une hausse de 2,9 % sur le troisième trimestre, dans un marché qui baisse de 2,4 %. La part de marché augmente de 0,2 point par rapport à 2017 à 4,0 %.

En Europe, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 8,6 % sur un marché qui croit de 0,8 %, principalement grâce au succès des modèles du segment B (Clio, Captur) et du segment C (Mégane et Nouveau Duster). Concernant les véhicules électriques, ZOE a enregistré des volumes en augmentation de 7 % et Kangoo Z.E. double ses ventes.

Hors d’Europe, dans un marché qui décroît de 3 %, le Groupe enregistre des immatriculations en baisse de 2 % en intégrant Jinbei et Huasong (-10,4 % hors Jinbei et Huasong).

En Amériques, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 0,2 % en dépit de la chute du marché argentin (- 24,9 %). En Asie-Pacifique, la hausse est de 72 % en intégrant les marques Jinbei et Huasong (-14,8 % à périmètre équivalent 2017).

Le Groupe fait face à un ralentissement de ses immatriculations sur les régions Afrique Moyen-Orient Inde (-24,4 %) et Eurasie (-5,6 %). La région Afrique Moyen-Orient Inde est principalement impactée par la baisse en Inde de 34,7 % et en Iran où notre activité est mise en veille. En Eurasie, le volume de ventes continue d’augmenter en Russie (+5,0 %), mais la Turquie voit ses volumes baisser de 52,5 % sur un marché qui décroit de 51,3 %.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

Au troisième trimestre 2018, le chiffre d’affaires Groupe atteint 11 484 millions d’euros (-6,0 %). A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires du Groupe diminue de 1,4 %.

A compter du 1er janvier 2018, le Groupe a modifié l’allocation des bonifications de taux d’intérêt aux secteurs opérationnels, sans impact sur le chiffre d’affaires consolidé. A méthode de présentation comparable, le chiffre d’affaires de la branche Automobile hors AVTOVAZ aurait été supérieur de 142 millions d’euros (1,3 point), en contrepartie d’une diminution équivalente du chiffre d’affaires du Financement des ventes.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 10 057 millions d’euros, en repli de 8,4 %. Outre l’effet négatif de 1,3 point mentionné ci-dessus, le chiffre d’affaires a été pénalisé par la forte dévaluation des principales devises du Groupe (Peso argentin, Real brésilien, Livre turque, Rouble russe) qui a conduit à un effet change négatif de 4,0 points. La politique de hausse de prix mise en œuvre notamment dans ces pays a permis d’enregistrer un effet prix positif de 1,6 point. L’effet volume pèse pour -2,6 points, notamment en raison de la chute des marchés turc et argentin et d’un déstockage du réseau sur le troisième trimestre. Enfin, la baisse de nos ventes aux partenaires impacte le chiffre d’affaires pour -3,3 points en raison de l’arrêt de nos livraisons en Iran, d’une moindre demande de moteurs diesel et de la baisse des productions pour Nissan.

Le Financement des ventes (RCI Banque) réalise un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 31,1 % par rapport à 2017. Hors impact du changement de comptabilisation mentionné ci-dessus, la hausse aurait été de 7,9 %. Le nombre de nouveaux contrats de financement baisse de 2,5 %, notamment à cause d’une moindre activité en Turquie et en Argentine. L’actif productif moyen progresse de 12,9 % à 45,3 milliards d’euros.

La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 627 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de -1,1 %, après prise en compte d’un effet change négatif de -79 millions d’euros. A taux de change comparable, le chiffre d’affaires serait en hausse de 11,4 %.

PERSPECTIVES 2018

Le marché mondial devrait connaître une croissance de 2 % par rapport à 2017 (précédemment +3 %). Le marché européen est attendu en hausse de plus de 1,5 % (contre +1,5 % précédemment) avec une progression de plus de 4 % (contre +2 %) pour la France.

A l’international, le Brésil devrait connaître une hausse de 10 % et la Russie de plus de 10 %.

La Chine devrait croître de 2 % (contre +5 %), et l’Inde de 8 %.