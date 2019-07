Chiffre d’affaires, résultats…les derniers chiffres de Maroc Telecom

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un résultat net ajusté part du Groupe (RNPG) de plus de 3,02 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2019, en progression de 1,8%, soutenu par la bonne performance des activités au Maroc, selon les résultats consolidés du Groupe publiés lundi.

Le Groupe a réalisé, à fin juin 2019, un chiffre d’affaires consolidé de plus 17,84 MMDH, en hausse de 0,8% (à change constant) et un Résultat Net ajusté qui ressort à plus de 3,48 MMDH en hausse de 1,5%, note l’opérateur attribuant cette performance à la croissance des activités au Maroc, qui compense l’impact défavorable de la baisse des terminaisons d’appel Mobile et du revenu entrant international dans les filiales.

Au premier semestre 2019, Maroc Telecom a accumulé un parc global en hausse de 3,9% par rapport à la même période de l’an dernier, à près de 63 millions de clients, indique le Groupe expliquant que cette progression est due aussi bien aux parcs Mobile et Fixe au Maroc (+3,2% et 3,6% respectivement), qu’aux parcs Mobile des filiales (+4,1%).

Grâce à une politique active d’optimisation des coûts ayant permis une baisse des charges opérationnelles et à l’impact favorable de la baisse de tarifs de terminaison d’appel Mobile dans les filiales, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe s’élève à 9.409 millions de dirhams (MDH) en progression de 6,2% (+5,1% à base comparable).

Les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés s’établissent à eux à 5.728 MDH, en hausse de 35,4% (+30,6% à base comparable) sous les effets conjugués de la hausse de l’EBITDA et de l’optimisation des investissements.

À fin juin 2019, la dette nette consolidée du groupe Maroc Telecom s’établit à 21 MMDH, en hausse de 22,8% sur un an, en raison des décaissements liés aux paiements des licences en filiales, l’acquisition de Tigo Tchad, le versement des dividendes à l’ensemble des actionnaires du groupe Maroc Telecom ainsi que l’impact de l’application de la norme IFRS16.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances 2019, le Groupe précise que l’Etat marocain a procédé à la cession de 8% du capital et des droits de vote d’Itissalat Al-Maghrib à travers une cession de blocs d’actions réalisée le 17 juin 2019 (6% du capital) et d’une offre de vente au public clôturée le 16 juillet 2019 (2% du capital). Après la réalisation de cette opération, le Royaume du Maroc détient 22% du capital et des droits de vote de Maroc Telecom.

Faisant suite à l’accord signé le 14 Mars 2019, Maroc Telecom a finalisé, l’acquisition auprès de Millicom de la totalité du capital de sa filiale Tigo Tchad. La consolidation de cette filiale dans les comptes de Maroc Telecom sera effective au deuxième semestre 2019.

S’agissant des perspectives pour 2019, compte tenu des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du groupe, Maroc Telecom a maintenu ses prévisions à périmètre et change constants et hors impact IFRS 16, notamment un Chiffre d’affaires et EBITDA stables, et un CAPEX d’environ 15% du chiffre d’affaires (hors fréquences et licences).

Commentant ces résultats, le Président du Directoire, Abdeslam Ahizoune, a affirmé que Maroc Telecom réalise au premier semestre 2019 des résultats supérieurs aux objectifs, notamment grâce au succès du haut débit sur l’ensemble de ses marchés, et ce malgré la forte intensité concurrentielle.

La profitabilité s’améliore de façon significative grâce aux efforts d’optimisation des coûts qui permettent de compenser la pression fiscale, s’est-il félicité.

O.Z.