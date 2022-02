Chari: Sophia Alj et Ismael Belkhayat sacrés « Entrepreneurs Endeavor »

Endeavor est heureuse d’annoncer que Sophia Alj et Ismael Belkhayat, co-fondateurs de la startup Chari, ont été sacrés « Entrepreneurs Endeavor » à l’unanimité du jury lors du Panel de Sélection Internationale ayant eu lieu du 24 au 26 Janvier, et qui a vu la consécration de sept entreprises venant du Vietnam, du Mexique, du Brésil, de Bulgarie, des Émirats Arabes Unis, de la Jordanie et du Maroc.

Ce Panel d’envergure internationale, parrainé par General Atlantic, Axa, Bain, Ernst & Young, HSBC et la Silicon Valley Bank, a rassemblé plusieurs entrepreneurs brillants, déterminés, précurseurs dans divers secteurs et nourrissant tous une seule et même ambition : croitre leurs entreprises tout en impactant positivement leurs environnements.

Chari démarre ainsi l’année 2022 en beauté : Ce sont Sophia Alj et Ismael Belkhayat, cofondateurs de la startup marocaine, qui ont représenté le Maroc et ont été distingués parmi les meilleurs entrepreneurs mondiaux ; Chari rejoint ainsi les rangs de prestigieuses autres entreprises Endeavor telles que : Anghami, Brex, Cabify, Careem, Checkout.com, Flutterwave, Glovo, Instashop, PropertyFinder ou encore Yassir.

Le processus Endeavor est rigoureux. Pour décrocher le fameux sésame, qui ouvre toutes grandes les portes d’un réseau d’entrepreneurs et d’investisseurs internationaux de haut vol, il faut répondre à 2 critères : être “scalable”, c’est-à-dire diriger une entreprise innovante à très fort potentiel de croissance, et s’engager dans le “give back” : l’entrepreneur accepte à son tour à partager ses connaissances et son expérience avec d’autres entrepreneurs du réseau Endeavor.

La consécration des co-fondateurs de Chari est le fruit d’un long et rigoureux processus de sélection tant au niveau national qu’international. Sophia et Ismael ont été accompagnés durant 18 mois par les mentors d’Endeavor qui les ont assistés à renforcer leur ambition, affiner leur stratégie et mieux appréhender leurs challenges. A noter que le processus de sélection est un exercice extrêmement élitiste ; A l’échelle internationale, seuls 5% des candidats décrochent le prestigieux sésame devant les Panels de Sélection Internationale. « Nous avons rencontré des mentors fascinants, ayant réussi au Maroc et à l’étranger. Ils sont là pour nous écouter et nous critiquer, c’est quelque chose d’extraordinaire. C’est une expérience qui nous a permis de revoir notre propre projet sous différents angles, et de l’améliorer pour grandir davantage, » témoigne Sophia Alj.

« Je ne pourrais pas être plus fière d’accueillir Sophia et Ismael en tant qu’entrepreneurs Endeavor. Ils s’intègrent parfaitement à notre culture de forte croissance à fort impact et de ‘give-back’ que prône notre organisation. Nous sommes confiants qu’ils seront un catalyseur pour l’écosystème entrepreneurial Africain francophone » a annoncé Linda Rottenberg, co-fondatrice et PDG d’Endeavor.

En sélectionnant Chari en tant qu’Entreprise Endeavor, les jurys ont sélectionné une entreprise à haut potentiel économique en termes de croissance et d’innovation. Ils ont choisi deux entrepreneurs passionnés, portant la ferme volonté de contribuer à la stimulation de l’écosystème entrepreneurial au Maroc. Lors des délibérations, M. Christopher Schroeder, fondateur de Next Billion Ventures et membre du jury, a déclaré : « notre choix est évident : avec une ambition audacieuse, Sophia et Ismael ont fait un travail spectaculaire leur permettant de réaliser une forte traction tout en aidant les petits commerçants à prospérer. Bravo pour chari. »

A propos de Chari

Cofondée il y a 2 ans par Sophia Alj et Ismael Belkhayat, deux anciens consultants ayant fait leurs armes respectivement chez McKinsey et BCG. Basée à partir du Maroc, Chari opère également en Tunisie et en France, et permet aux commerces de proximité de commander tout type d’articles de grande consommation et de se faire livrer en moins de 24h. Chari, un « one stop shop » qui met le pouvoir du commerce électronique entre les mains des détaillants.

La mission de Chari est de répondre aux besoins des commerces de proximité en leur assurant un ravitaillement régulier en produits de grande consommation et en leur offrant des services financiers. En quelques clics, l’application mobile Chari permet à un commerce de proximité d’acheter des produits à des prix défiants toute concurrence, tout en bénéficiant d’un service de livraison gratuit en moins de 24 heures.

En moins de deux ans, Chari a réussi à s’imposer dans le paysage de la logistique et de la distribution. Au vu des résultats en constante progression de la start-up, le chiffre d’affaires global devrait atteindre 100 millions de dollars d’ici à la fin de l’année 2022.

A propos d’Endeavor Morocco

Endeavor est la principale communauté mondiale regroupant les entrepreneurs à fort impact – celui qui rêve plus grand, accroit plus rapidement et contribue au suivant. Poussé par notre conviction que les entrepreneurs à fort impact transforment les économies, Endeavor a pour mission de créer des écosystèmes entrepreneuriaux prospères dans les marchés émergents et mal desservis du monde entier.

Présent via 40 bureaux internationaux, l’organisation à but non lucratif sélectionne, encadre et accélère l’ascension des meilleurs entrepreneurs à fort impact dans le monde. Depuis sa création en 1997, l’organisation internationale d’entrepreneurs, et pour les entrepreneurs, a sélectionné plus de 2.500 entrepreneurs de différents pays, qui génèrent annuellement plus de 30 milliards de dollars de revenus, ainsi qu’ont créé plus de 3.000.000 emplois à haute valeur ajoutée.

Lancé au Maroc en 2013, la branche marocaine a réussi à enraciner Endeavor en tant qu’acteur incontournable de la promotion du « scalabilité » au Maroc et à renforcer le rôle de l’organisation dans la promotion de l’écosystème entrepreneurial marocain. L’organisation a, à ce jour, fait valoir le vivier d’entrepreneurs dont regorge le pays en ayant présenté à la Sélection Internationale plusieurs entreprises marocaines à fort potentiel de croissance. Ces derniers dirigent des entreprises innovantes qui connaissent non-seulement une forte croissance en termes de revenus, mais également un fort impact social par la création d’emplois, en plus d’incarner le rôle de moteurs dans la transformation positive du rapport de leur écosystème à l’entrepreneuriat.