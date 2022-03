Changes: le dirham se déprécie face au dollar et à l’euro

Le dirham s’est déprécié face au dollar et à l’euro durant la période allant du 14 au 18 mars, selon Attijari Global Research (AGR).

Les parités EUR/MAD et USD/MAD se sont appréciées de respectivement 1,47% et 0,95%, indique AGR dans sa note « Weekly Mad Insights – Currencies ».

À l’origine, un effet liquidité important de +1,26% qui reflète les anticipations des opérateurs locaux quant au durcissement des conditions de liquidité sur le marché des changes interbancaires.

Après être passés en territoire positif, les spreads de liquidité du MAD clôturent la semaine à -0,2%, soit un relèvement de 125 points de base (pbs) équivalent à un plus hauts depuis juillet 2020. La position des changes des banques s’améliore légèrement mais reste déficitaire à -5,2 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, soit des plus bas depuis 2 ans.

Les incertitudes autour de la situation en Europe alimentent la volatilité des devises. Celle-ci dépasse le seuil des 10% face au dirham sur 1 mois, soit des plus hauts niveaux depuis le début de la crise covid-19.

Dans ces contexte, les analystes d’AGR recommandent d’adopter des stratégies de couverture à très court terme sur la monnaie nationale.