Changes: le dirham s’apprécie légèrement face au dollar

Le dirham s’est apprécié légèrement face au dollar au cours de la semaine allant du 08 au 12 février 2021, indique Attijari Global Research (AGR).

« Après avoir franchi à la hausse le seuil des 9,0 la semaine dernière, le cours de référence de la parité USD/MAD s’est situé cette semaine à 8,97 », précise AGR dans sa note hebdomadaire « MAD Insights – Currencies ».

À l’origine de cette évolution, un effet panier sensible de -0,68% traduisant la dépréciation du dollar face à l’euro, expliquent les analystes d’AGR, soulignant que dans un contexte où la position de change oscille autour des 5,5 milliards de dirhams (MMDH), l’effet marché est moins important avec un impact de +0,27% sur la parité.

Au final, l’écart entre le cours de référence et le cours central du MAD s’est allégé de 26,3 points de base (PBS) à -3,34%.

Tenant compte de la forte volatilité du dirham et de l’évolution des spread de liquidité sur le marché des changes, AGR recommande aux importateurs de couvrir leurs opérations en devises sur des horizons de 3 mois.

Par ailleurs, et en dépit de ce léger mouvement d’appréciation du dirham face au dollar, les analystes de la filiale d’Attijariwafa Bank, dédiée à la recherche, maintiennent inchangé leur scénario de dépréciation du MAD à horizons 1, 2 et 3 mois.

En effet, ils anticipent un rattrapage important des flux import au cours de l’horizon de prévision. Le MAD devrait, d’après eux, se déprécier face au dollar et à l’euro à horizons 1,2 et 3 mois par rapport aux cours actuels.

Ainsi, la parité USD/MAD se situerait à 9,01, 9,04 et 9,05 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre 8,97 actuellement, estiment les analystes, notant que le MAD se déprécierait, par conséquent, face au dollar de 0,5%, 0,8% et 1% à horizons 1, 2 et 3 mois.

De même, le dirham devrait se déprécier face à l’euro durant les mêmes périodes, à des niveaux similaires. La parité EUR/MAD s’établirait à 10,90, 10,93 et 10,96 contre un cours actuel de 10,85. Les niveaux de dépréciation atteindraient ainsi 0,4%, 0,8% et 1,0% à horizons 1, 2 et 3 mois.

M.S. (avec MAP)