Changes: le dirham devrait s’apprécier face au dollar

Le dirham devrait s’apprécier à horizon 3 mois face au dollar, ressort-il de la note « Weekly Mad Insights – Currencies » d’Attijari Global Research qui couvre la période du 05 au 09 septembre.

« Compte tenu de l’actualisation des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes, nous avons revu à la hausse nos prévisions de l’USD/MAD. Face au cours spot, le MAD devrait se déprécier à horizon 1 mois et 2 mois et s’apprécier à horizon 3 mois face au dollar », indique AGR.

Tenant compte de la fin de la saison estivale, les analystes d’AGR anticipent des sorties de devises importantes en lien avec les remontées de dividendes à l’étranger. À horizon 3 mois, les flux import et export devraient se rééquilibrer.

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,81, 10,81 et 10,70 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre un cours spot de 10,74. Face à l’euro, le dirham devrait s’apprécier à horizon 1 mois, 2 mois et 3 mois. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,5, 10,5 et 10,4 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre un cours spot de 10,81.