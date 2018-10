Changes: le dirham s’apprécie vis-à-vis du dollar

Côté Bourse, la Banque centrale indique sur la période allant du 20 au 26 septembre 2018, le Masi a enregistré une hausse de 1,7%, sa contre-performance depuis le début de l’année s’étant ainsi établie à 8,6%, relevant que l’évolution hebdomadaire de l’indice de référence recouvre une progression des indices sectoriels des “Bâtiments et matériaux de construction” de 4,8%, des “banques” (2,4%), de l'”immobilier” (2,3%) et des “télécommunications” (0,9%). En revanche, l’indice relatif à l'”agroalimentaire” s’est inscrit en baisse de 2,2%. Le volume global des transactions s’est, quant à lui, chiffré à 502,6 millions de dirhams (MDH), après 395,6 MDH la semaine dernière, fait remarquer la même source, notant que 94,3% du volume échangé a été effectué au niveau du marché central avec un montant quotidien moyen de 94,8 MDH.

