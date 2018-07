Du changement pour les utilisateurs de WhatsApp

Concrètement, WhatsApp a désormais décidé de limiter la fonction “transférer un message”. Vous ne pourrez transférer un message, une photo, une vidéo ou un GIF qu’à 20 contacts à la fois. En Inde, les personnes seront limitées à 5 destinataires et le bouton “transfert rapide” va disparaitre. Il faudra sélectionner le message et appuyer sur un autre bouton. “Nous sommes horrifiés par la violence en Inde, et nous avons annoncé plusieurs modifications de produit pour aider à répondre à ce problème”, a déclaré un responsable de WhatsApp qui n’a pas précisé la date effective de ces changements dans le monde.

