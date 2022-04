Change: l’euro progresse face au dollar

L’euro montait légèrement, ce jeudi, face au dollar, avant une réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

L’euro s’adjugeait 0,20% à 1,0910 dollar pour un euro. La veille, la monnaie unique européenne avait reculé jusqu’à 1,0809 dollar, un plus bas en un mois proche du seuil symbolique de 1,08 dollar, qui n’a plus été franchi depuis 2020.

La la Banque centrale européenne (BCE) est jusqu’à présent plus attentiste que la Réserve fédérale américaine (Fed) ou la Banque d’Angleterre (BoE), qui ont commencé à remonter leurs taux directeurs.

La zone euro fait face aux mêmes pressions inflationnistes qu’au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Pour sa part, la croissance dans l’UE est notamment menacée par le conflit en Ukraine, et la crainte d’une possible perturbation des importations de pétrole et de gaz russe.

La BCE devrait donc maintenir ses taux à un niveau historiquement bas, même si elle pourrait envoyer un message en signalant sa volonté d’arrêter les achats nets d’actifs dans les prochains mois.