Change: le Dirham s’est apprécié par rapport à l’Euro

Le dirham s’est apprécié de 0,5% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,7% vis-à-vis du dollar au cours de la période allant du 18 au 24 octobre 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires pour cette semaine. Concernant les réserves internationales nettes, elles sont restées, au 19 octobre, quasiment stables d’une semaine à l’autre, à 223,6 milliards de dirhams, alors qu’en glissement annuel, elles ressortent en baisse de 1,4%, fait savoir BAM.

Pour ce qui est des interventions sur le marché monétaire, BAM a injecté un total de 70,3 MMDH, dont 68 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 2,3 MMDH accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME. Durant cette période, le taux interbancaire s’est situé à 2,27%, alors que le volume des échanges s’est établi à 3,9 MMDH, relève la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 24 octobre (date de valeur le 25 octobre), un montant de 70 MMDH sous forme d’avances à 7 jours a été injecté.

L’évolution hebdomadaire de l’indice de référence reflète notamment les baisses des indices sectoriels de “l’agroalimentaire” de 0,8%, des “banques” (-1%) et de l’immobilier (-3,7%), précise BAM, ajoutant que les indices relatifs aux secteurs des “bâtiments et matériaux de construction” et des “télécommunications” se sont appréciés de 1,4% et de 1% respectivement.

Le volume global des échanges a, quant à lui, atteint 523 millions de dirhams (MDH), contre 356,7 MDH la semaine dernière, fait remarquer la même source, précisant que le marché central des actions s’est accaparé 96% des transactions, soit un volume quotidien moyen de 100,2 millions, contre 68,3 millions une semaine auparavant.

Voici par ailleurs les cours des billets de banque étrangers, établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du lundi 29 octobre 2018:

Devises * Achat * Vente

1 EURO * 10,4299 * 11,5277

1 DOLLAR U.S.A. * 9,1426 * 10,105

1 DOLLAR CANADIEN * 6,9753 * 7,7095

1 LIVRE STERLING * 11,738 * 12,974

100 COURONNES DANOISES * 139,79 * 154,51

100 COURONNES NORVEGIENNES * 109,54 * 121,08

100 COURONNES SUEDOISES * 100,15 * 110,69

1 FRANC SUISSE * 9,1608 * 10,125

100 YENS JAPONAIS * 8,1673 * 9,0271

1 DINAR KOWEITIEN * 30,119 * 33,289

1 RIYAL SAOUDIEN * 2,4373 * 2,6939

1 DIRHAM E.A.U. * 2,4891 * 2,7511

1 DINAR BAHREINI * 24,251 * 26,803

1 LIVRE GIBRALTAR * 11,732 * 12,966

1 RIYAL OMANI * 23,747 * 26,247

1 RIYAL QATARI * 2,4987 * 2,7617.