Change: le dirham se déprécie face au dollar et à l’euro

Le dirham s’est déprécie à la fois face au dollar et à l’euro durant la période allant du 28 mars au 1er avril, selon Attijari Global Research (AGR).

Les parités EUR/MAD et USD/MAD ont ainsi progressé de respectivement +0,33% et +0,7%, suite à un effet liquidité plus important que l’effet panier de +0,55% cette semaine, indique AGR dans sa récente note « Weekly Mad Insights – Currencies ».

Les spreads de liquidité de la monnaie nationale ont augmenté à -0,9%, soit à des plus hauts depuis juillet 2020. À l(origine, des flux Import plus importants que les flux Export sur le marché des devises.

Pour sa part, la position des changes des banques s’est améliorée légèrement passant de -4,5 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire à -4,4 MMDH cette semaine.

AGR fait également état d’une forte volatilité des devises en vue Les incertitudes autour de la situation en Europe et les prix de l’énergie alimentent la volatilité des devises.

« Face à plusieurs devises de référence, le seuil de volatilité du MAD dépasse les 13% sur 1 mois, soit des plus hauts niveaux jamais atteints depuis le début de la crise Covid-19.

Dans ce contexte, nous recommandons de réduire les horizons de couverture sur le MAD », recommandent les analystes d’AGR.