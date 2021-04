Change: le dirham devrait poursuivre son appréciation face au dollar

Le dirham devrait poursuivre son appréciation face au dollar pour les deux mois à venir, prévoit Attijari Global Research (AGR).

« Tenant compte de l’amélioration attendue de la liquidité sur le marché des changes ainsi que des dernières prévisions d’évolution de la parité Euro/Dollar, nous anticipons la poursuite de l’appréciation du dirham face au dollar à horizon 1 et 2 mois contre une légère dépréciation à horizon 3 mois », indique AGR dans sa note « Weekly MAD Insights currencies » de la semaine du 12 au 16 avril.

Ainsi, les analystes d’AGR ont légèrement revu à la baisse leurs prévisions sur les horizons 1 et 2 mois. La monnaie nationale s’apprécierait face au dollar de 0,3% et 0,1% à horizons 1 et 2 mois. Elle devrait se déprécier de 0,2% à horizon 3 mois par rapport à un niveau actuel de 8,93. Pour ce qui est de la parité USD/MAD, elle se situerait ainsi à 8,91, 8,92 et 8,95 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre une prévision initiale de 8,91, 8,93 et 8,95.

Les niveaux de dépréciation du dirham face à l’euro s’établiraient à 0,6%, 0,8% et 1,1% à horizons 1, 2 et 3 mois. Par conséquent, la parité EUR/MAD atteindrait 10,78, 10,80 et 10,83 contre une prévision initiale de 10,79, 10,81 et 10,83 sur les mêmes périodes et contre un cours actuel de 10,71.

MA