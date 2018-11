Change: le dirham s’apprécie face à l’euro

Le dirham s’est apprécié de 0,62% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,85% vis-à-vis du dollar américain en octobre 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière du mois de novembre 2018, Bank Al-Maghrib fait savoir qu’aucune séance d’adjudication n’a été tenue depuis avril.

Au niveau du compartiment interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham s’est établi en moyenne à 15,8 milliards de dirhams (MMDH) en octobre, en diminution de 6,3% comparativement à la moyenne enregistrée sur les neuf premiers mois de l’année, relève la même source.

Concernant les opérations des banques avec la clientèle, leurs volumes se sont situés en octobre à 24,8 MMDH pour les achats au comptant et à 10,5 MMDH pour ceux à terme, contre 21,1 MMHD et 11,4 MMDH respectivement en moyenne entre janvier et septembre, indique BAM.

Parallèlement, les ventes au comptant ont porté sur un montant de 25 MMDH et celles à terme sur 4,7 MMDH, après des volumes respectifs de 20,6 MMDH et de 4 MMDH sur les neuf premiers mois de l’année. Dans ces conditions, la position nette de change des banques est restée quasiment inchangée d’un mois à l’autre, se chiffrant à 10,3 MMDH à fin octobre.