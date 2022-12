Chaise conférence Odger : IKEA fait une annonce importante

Les clients qui possèdent la chaise conférence ODGER de couleur anthracite dont la fabrication date de 2221 ou avant (22 correspond à l’année de fabrication et 21 à la semaine) sont appelés à retourner ce produit dans n’importe quel magasin IKEA. Ils seront remboursés sans preuve d’achat.

IKEA procède au rappel de la chaise conférence ODGER de couleur anthracite dont la date de fabrication est 2221 ou avant (22 correspond à l’année de fabrication et 21 à la semaine). IKEA exhorte tous ses clients ayant acquis ce produit de cesser de l’utiliser et de le retourner au magasin IKEA le plus proche. Les chaises concernées par ce rappel sont celle achetés pendant et avant la date mentionnée ci-dessus.

La sécurité des utilisateurs est une priorité chez IKEA. Le groupe développe ses produits dans le cadre d’un programme rigoureux d’évaluation et de test des risques, afin de s’assurer que les produits sont conformes à toutes les lois et normes applicables sur les marchés où ils sont vendus. Malgré cela, il a été porté à l’attention de IKEA que le piétement en étoile du siège pivotant de la chaise ODGER de couleur anthracite dont la date de fabrication est 2221 ou avant, peut se casser, présentant ainsi un risque de chute et de blessure pour l’utilisateur.

IKEA procédera au remboursement complet, sans besoin pour le client de présenter une preuve d’achat. Les clients peuvent se rendre à n’importe quel magasin IKEA et bénéficier du remboursement.

À noter que le nom et la date du produit sont gravés sous l’assise, soit la partie horizontale de la chaise sur laquelle on s’assoit.