CGI élue «Service client de l’année 2023» dans la catégorie promotion Immobilière

La Compagnie Générale Immobilière « CGI », filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion « CDG » – Branche Développement Territorial, est élue « Service Client de l’Année Maroc 2023 – Catégorie Promotion Immobilière ».

La CGI est un opérateur immobilier de référence qui a plus de 60 ans d’existence et qui a façonné le paysage urbain de plusieurs villes marocaines, à travers des réalisations emblématiques alliant expertise et innovation.

Cette compétition est organisée par la société BSCM (Baromètre Service Client Maroc), qui est la société licenciée par Viséo Customer Insights : pilote de cet évènement en France depuis 2007, pour représenter ce signe de valorisation au Maroc. Elle a pour but de tester la qualité des services clients des entreprises, évaluées en fonction de leur univers de consommation.

Cette distinction vient couronner les efforts déployés par la CGI pour la satisfaction de ses clients et témoigne de la place particulière qu’elle accorde à cette relation.

LE CLIENT, PIERRE ANGULAIRE DES STRATEGIES DE LA CGI

En 2018, la CGI a entrepris, dans le cadre de son Plan Stratégique Intégré « Cap Excellence », une refonte de ses processus en vue de placer le client au cœur de ses préoccupations et ce, durant tout le cycle de réalisation des projets immobiliers, depuis la conception de ces derniers jusqu’à l’installation des clients.

« La CGI accorde une place particulière à sa relation avec ses clients et cela ne date pas de cette année. A travers cette distinction, la CGI conforte plus que jamais son positionnement de promoteur immobilier de référence, qui œuvre pour le développement de projets intégrés et de services de grande qualité, clairement orientés clients », a déclaré le Directeur Général de la CGI.

Cette refonte concerne les fonctions suivantes :

Organisation

La Création d’une direction dédiée à la relation client, dénommée « Service Client », véritable avocat du client en

Conditions de commercialisation

L’instauration d’un nouveau concept de point de vente baptisé CGI Home, doté d’un véritable parcours client entièrement digitalisé, permettant aux clients de construire leur propre expérience en découvrant les produits/projets CGI d’une manière à la fois ludique, transparente et

La mise en place de la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) pour la commercialisation de tous ses projets Haut

Réalisations

Le développement de programmes avec des concepts innovants adaptés aux besoins de chaque cible de clients : 1) l’habitat Semi-Collectif : concept innovant qui à travers des accès privatifs renforce le sentiment d’intimité et de bien être des résidents. 2) le Mixed Use offrant des composantes diversifiées qui constituent un espace de vie intégré pour les résidents et qui couvrent les besoins et aspirations des particuliers, entreprises et investisseurs potentiels ;

L’adoption de la certification HQE « Haute Qualité Environnementale » pour les projets Haut Standing et ce, conformément aux orientations du groupe CDG en matière de développement

Expérience Client

L’amélioration de l’expérience Client à travers un ensemble d’actions : Coaching et formation des front -liners ; Refonte du processus Service Après-Vente ; Sélection de partenaires de choix (CRM, Calls Centers, entreprises SAV…) ; etc

La digitalisation du parcours Client à travers la mise en place d’un ensemble de solutions numériques couvrant les différents canaux de communication (Points de vente, site Web, réseaux sociaux…) offrant ainsi la possibilité d’interagir avec ses clients de manière rapide et sécurisée, à tout moment et où qu’ils se trouvent (chatbot connecté au CRM, Bureau virtuel…)

LA SATISFACTION CLIENT EST PLUS QU’UNE AMBITION

Avec plus de 60 ans d’expertise dans le développement et la promotion immobilière, la CGI a toujours honoré ses engagements vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires publics et privés et de ses parties prenantes.

En effet, animée par la qualité, la rigueur et le savoir-faire, la société est dotée de la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO45001. L’ensemble de son organisation est orientée vers une volonté d’excellence fondée sur l’éthique, l’accroissement continue des performances et la satisfaction client. L’ensemble des intervenants en contact direct avec le client, sont mobilisés afin de leur offrir le meilleur service.

2023, LA CONTINUITE DANS L’EFFICACITE

Dans le même sillage de ses actions visant l’amélioration continue de la satisfaction de ses clients, l’année 2023 s’inscrira dans le prolongement de la volonté de la CGI de :

Offrir à ses clients une expérience exemplaire durant toutes les étapes du processus d’achat (avant, pendant et après) ;

Réaliser de nombreux projets structurants qui intègrent de véritables cadres de vie et où les espaces sont parfaitement étudiés, permettant d’anticiper et de répondre au mieux aux besoins de ses

A travers cette distinction, la CGI conforte son positionnement de promoteur immobilier de référence, qui offre une expérience exemplaire à ses clients, grâce au savoir-faire de ses collaborateurs dotés un mindset orienté 100% satisfaction client.

Présentation de la CGI : Pionnier de l’immobilier innovant au Maroc & Bras immobilier du Groupe CDG et acteur historique du développement au Maroc

Créée en 1960, la Compagnie Générale Immobilière est un opérateur majeur de la promotion immobilière au Maroc, considérée comme l’un des principaux acteurs opérationnels de la Branche Développement Territorial du Groupe CDG. La CGI jouit de plus d’un demi-siècle d’expérience au cours duquel elle a su façonner le paysage urbain des grandes villes du pays, à travers la réalisation de projets structurants et d’espaces d’urbanisme cohérents, intégrés et conviviaux, conformes aux besoins et aspirations de ses clients.

Elle se positionne sur des segments stratégiques à forte valeur ajoutée, à savoir le haut standing et le moyen standing, à travers un large portefeuille de projets durables conçus pour répondre aux besoins et attentes des futurs utilisateurs et pour une satisfaction totale de ceux-ci.

Sur tout le Royaume, la CGI opére bien plus qu’un simple bâtisseur ou promoteur et réalise, dans un esprit de citoyenneté probant et un engagement participatif, des chantiers structurants et de véritables cadres de vie, harmonieusement intégrés dans l’environnement existant.

La CGI détient plusieurs filiales, entre autres Al Manar, Dyar Al Mansour, SAMEVIO et CGI Management. La CGI, forte des valeurs du Groupe CDG

La CGI base sa stratégie sur des valeurs qui sous-tendent toutes ses actions, tout en favorisant l’engagement individuel des collaborateurs et la synergie collective des filiales du Groupe.

Les valeurs du Groupe CDG, auxquelles adhère la CGI, sont fondées sur trois principes culturels et moraux directement liés à son «Amana», cette confiance originelle dont elle est porteuse.

EXCELLENCE

Viser l’excellence, c’est élever les standards, innover, sortir de notre zone de confort et chercher à développer continuellement nos Compétences pour avoir un impact positif et durable.

CITOYENNETÉ

Vivre en citoyen, c’est considérer inconditionnellement l’Autre, être et agir en synergie en prônant l’altérité et l’inclusion.

RESPONSABILITÉ

Se comporter de façon responsable, c’est faire des choix assumés, agir avec engagement et discernement afin de pérenniser le cercle vertueux du développement durable.