CGEM: la nouvelle équipe des vice-présidents dévoilée

A l’issue de ces nominations, le Conseil a procédé à la constitution de son Bureau. Ainsi, le Bureau du Conseil comprend, outre le Président, le Vice-Président Général, le Trésorier et le Trésorier adjoint, 7 vice-présidents qui auront un rôle opérationnel et seront chargés du suivi des axes du mandat.

Le Conseil a, par la suite, voté la mise en place de 23 Commissions thématiques permanentes et nommé leurs Présidents. Il a également nommé deux représentantes des associations de femmes chefs d’entreprise et a coopté des membres désignés.

Lors de cette session, le Conseil d’administration a nommé, conformément à ses statuts et à son Règlement Intérieur, son Trésorier, son Trésorier Adjoint et son Médiateur.