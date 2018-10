CGEM: Ce que pense Mezouar du PLF 2019

De son côté, le ministre de l’Économie et des Finances a assuré que le gouvernement prévoit d’adopter une série de mesures pour stimuler l’investissement privé à travers l’activation des réformes législatives, organisationnelles et institutionnelles visant à améliorer le climat d’affaires, soulignant la détermination de l’exécutif à accélérer la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI), de manière à les doter des attributions nécessaires pour accomplir au mieux leurs missions de promotion de l’investissement et de création des opportunités d’emplois.

Évoquant le règlement de la dette liée à la TVA cumulée durant les dernières années au profit des entreprises du secteur privé et des entreprises publiques, Mezouar a estimé que les 40 milliards de dirhams sur lesquels l’Etat s’est engagé permettront d’apporter de l’oxygène à l’économie et de débloquer l’acte d’investir.

Les entreprises ont besoin aujourd’hui d’un “choc de confiance”, a-t-il insisté, ajoutant que cette confiance doit être bâtie sur la neutralité de la TVA, la neutralité juridique dans le traitement fiscal, une fiscalité qui n’impacte pas les restructurations d’entreprises et la progressivité de l’Impôt sur les sociétés (IS), qui doit s’inscrire dans la durée pour permettre aux petites entreprises de sortir de la précarité de l’informel.

“Nous demandons à ce qu’une réflexion de fond soit engagée sur la fiscalité qui peut être un puissant levier de régulation, de développement et d’équité économique”, a souligné Mezouar lors d’une rencontre, au siège de la CGEM, pour la présentation des grandes lignes du PLF par le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun.