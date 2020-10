CGEM: Alj exhorte les patrons à « faire preuve d’une extrême vigilance »

« Le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 ne cesse d’augmenter. Nous devons certes vivre avec ce virus, mais tout en faisant preuve d’une extrême vigilance », telle est la recommandation formulée par Chakib Alj, le président de la confédération patronale, à l’égard du tissu entrepreneurial national.

Devant la montée des cas de contamination confirmés au niveau national, Alj a ainsi adressé un courrier à l’ensemble des membres de la CGEM, les appelant à la mobilisation et à faire preuve de responsabilité « pour assurer une continuité d’activité économique dans les meilleures conditions ».

Chakib Alj a insisté à cet égard sur le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation sur les lieux de travail et au niveau des transports du personnel. De même, il a recommandé aux patrons de « favoriser le télétravail lorsque cela est possible ».

LesEco.ma