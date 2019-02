CFG Bank: Amethis fait une mise au point après les rumeurs

Dans un article publié par Afrika Intelligence, on peut lire que CFG Bank, banque d’affaires de l’ex-ministre du tourisme Adil Douiri, “se cherche d’urgence un nouveau partenaire”. Afrika Intelligence croit savoir que le fonds d’investissement français Amethis Alpha, qui possède 12% de CFG Bank Bank va quitter le tour de table”. Contacté par Le Site info, Laurent Demay, PDG d’Amethis a indiqué que rien de tout cela n’est juste. “Tout l’article est faux. C’est une fake news destinée à nuire. Tout se passe bien avec CFG”, assure Laurent Demay. Afrika Intelligence a même évoqué “un Conseil d’Administration houleux il ya quelques jours”. Laurent Demay nous explique que le dernier Conseil d’Administration a eu lieu fin décembre et que le prochain aura lieu dans 15 jours…je ne comprends d’où ils ont sorti ces histoires”, se demande le PDG.

Et de poursuivre: “Nous sommes ici pour pas mal d’années encore. CFG n’est pas du tout à la recherche de nouveaux actionnaires”. Concernant les rumeurs de contacts avec la Banque européenne de développement (BERD) et Proparco, (filiale de l’Agence française de développement (AFP), Laurent Demay explique: “Il y a effectivement eu des contacts pour des demandes de prêt, comme le font toutes les banques marocaines, c’est une procédure normale et rien n’a été décidé pour le moment. Cela n’a rien à voir avec la santé de CFG Bank”, explique enfin Demay.

H.B.