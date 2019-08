Cette école a été classée première business school au Maroc

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d’Agadir a été classée première business school au Maroc par “Webometrics”, un site spécialisé dans le classement international des universités.

Ce classement est basé sur les publications et la recherche scientifique de l’école ainsi que sur sa visibilité sur Internet, souligne l’établissement dans un communiqué.

Cette distinction est le fruit de la synergie d’efforts de tous les acteurs qu’ils soient administratifs, professeurs, étudiants, clubs ou médias, précise la même source.

Inaugurée en 1994, l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir est un établissement public de l’Université Ibn Zohr et composante du réseau des ENCG du Royaume. Elle forme des cadres hautement qualifiés dans les domaines liés au commerce et à la gestion.

Créé en 2004, “Webometrics Ranking of World Universities” est un site qui classe deux fois par an 20.000 établissements d’enseignement supérieur à partir de la visibilité et de la richesse de leur site.

S.L. (avec MAP)