Ces secteurs qui génèrent des emplois au Maroc

Le secteur “des services” a créé 167.000 emploi au deuxième trimestre 2019, avec 132.000 en milieu urbain et 35.000 en milieu rural, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

Ces nouveaux postes ont été créés principalement par les branches de “commerce de détail hors magasin” avec 33.000 postes, des “services personnels et domestiques” (31.000), de “transport entrepôts et communication” (26.000) et de “restauration et hôtellerie” (22.000), précise le HCP dans une note d’information relative aux principaux indicateurs du marché du travail au T2-2019.

De son côté, le secteur de “l’industrie y compris l’artisanat” a généré 43.000 emplois (21.000 en milieu urbain et 22.000 en milieu rural), fait savoir la même source, notant que ces nouveaux postes ont été créés principalement par la branche de “textile bonneterie et habillement” avec 21.000 postes et des “industries alimentaires et de boissons” (9.000).

En revanche, “l’agriculture forêt et pêche” a perdu 176.000 postes d’emploi, 170.000 en milieu rural et 6.000 en milieu urbain, contre une création annuelle moyenne de 38.000 postes durant les deux dernières années, indique le HCP.

Le secteur des BTP a, de son côté, perdu 27.000 postes d’emploi au niveau national, 15.000 en milieu urbain et 12.000 en milieu rural, contre une création annuelle moyenne de 22.000 postes au cours des trois dernières années.

S.L. (avec MAP)