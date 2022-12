CES 2023 : LG présente sa galerie Artcool

LG Electronics (LG) prêt à dévoiler son dernier climatiseur ARTCOOL Gallery au CES 2023. Doté d’un écran LCD de 27 pouces et des options évolutives de LG, le nouveau modèle peut afficher un contenu personnalisé en fonction de la saison ou pour rafraîchir instantanément la pièce grâce à l’application LG ThinQ. Il offre également un refroidissement et un chauffage éco-énergétiques grâce au DUAL Inverter Compressor de LG et au flux d’air indirect à 3 voies, il fournit une performance plus hygiénique avec AI Dry, et offre une variété de fonctionnalités conviviales, notamment une application mobile intuitive.

Présentant un contenu exclusif sur un écran LCD lumineux bordé d’un cadre simple mais élégant, la galerie ARTCOOL donne l’impression de regarder une œuvre d’art encadrée plutôt qu’un climatiseur LG perfectionné. Grâce à l’application ThinQ, les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme croissante de superbes images statiques et animées – ou choisir parmi les photos de famille préférées – et afficher quelque chose de nouveau dès qu’ils ont envie de changement. Le nouveau modèle peut être facilement géré à l’aide de la télécommande intelligente incluse ou via une appli mobile1 qui permet aux utilisateurs de choisir les paramètres et les fonctions, et de surveiller l’état de l’appareil en temps réel, où qu’ils soient.

Équipé du compresseur DUAL Inverter de LG, le nouvel ARTCOOL Gallery offre un refroidissement économe en énergie, utilisant jusqu’à 70 % d’énergie en moins qu’un climatiseur résidentiel classique. Son débit d’air à trois voies fournit des flux d’air indirects adaptés à l’espace. Le dernier ARTCOOL Gallery de LG contribue également à créer un environnement intérieur aussi paisible que confortable, en fonctionnant à des niveaux de bruit aussi bas que 20 décibels et en fermant sa palette inférieure « cachée » en mode veille afin de ne pas déranger ou perturber le repos des utilisateurs.

De plus, l’étonnant ARTCOOL Gallery fournit un flux d’air agréablement frais grâce à la fonction AI Dry de LG. Déterminant automatiquement le temps de séchage optimal en fonction de la durée de fonctionnement et du mode sélectionné, AI Dry élimine efficacement l’humidité qui s’est formée à l’intérieur du climatiseur. En outre, le nouveau modèle est doté d’une grille inférieure qui peut être facilement détachée et nettoyée et d’un couvercle qui facilite l’installation.

« Offrant des performances exceptionnelles et des thèmes artistiques adaptés à tous les goûts et à toutes les saisons, notre dernier climatiseur ARTCOOL Gallery offre un confort et une élégance tout au long de l’année », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Grâce à la combinaison unique de contenu personnalisé et de technologies de pointe, la nouvelle solution d’air innovante de LG est conçue pour aider à offrir aux utilisateurs une meilleure vie à la maison. »

Les visiteurs du stand de LG (#15501, Las Vegas Convention Center) au CES 2023 du 5 au 8 janvier pourront découvrir toutes les dernières innovations de la société, notamment le nouveau climatiseur ARTCOOL Gallery.

1 Actuellement, compatible uniquement avec les appareils basés sur le système d’exploitation Android.

2 Basé sur les tests de TÜV Rheinland effectués selon les méthodes de test internes de LG comparant le temps de refroidissement et la consommation d’énergie. Test effectué dans une chambre de 69 mètres3 (4,3 x 7,0 x 2,3 m) à une température de 33o C avec une humidité relative de 60 % en utilisant un climatiseur LG avec compresseur DUAL Inverter (modèle US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0) et un climatiseur LG avec compresseur à vitesse constante (modèle TS-H2465DA0, TS-H122TDA) à une température de 26o C. Les économies d’énergie sont mesurées en comparant la consommation d’énergie des deux modèles pendant 8 heures de fonctionnement.

3 Testé par le laboratoire interne de LG qui a mesuré le niveau sonore moyen du produit en mode « veille » (19,6 décibels). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.

4 Les utilisateurs peuvent accéder au ventilateur du climatiseur ARTCOOL Gallery et le nettoyer après avoir retiré la grille inférieure.