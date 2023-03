Certification Equal-Salary : et de deux pour Philip Morris Maghreb

Philip Morris Maghreb (PMM), filiale de Philip Morris International (PMI), a été certifiée Equal-Salary pour la deuxième fois consécutive.

Cette certification a été décernée par la fondation Equal-Salary, une organisation indépendante et à but non lucratif, qui a confirmé que PMM rémunère ses employées femmes et hommes sur un pied d’égalité pour un travail équivalent. Il s’agit de la première entreprise marocaine à recevoir cette certification.

A cette occasion, Jalal Ibrahimi, Directeur général de Philip Morris Maghreb a déclaré, « Nous sommes ravis que Philip Morris Maghreb ait obtenu pour la deuxième fois la certification Equal-Salary, ce qui témoigne de notre engagement constant en faveur de l’égalité salariale entre les genres ». Et d’ajouter, « nous sommes convaincus que la parité salariale est avant tout un droit universel et une condition essentielle pour un environnement de travail juste et équitable, qui valorise la diversité et permet à tous les collaborateurs de réaliser leur plein potentiel. Nous continuerons à travailler dur pour maintenir ce niveau d’excellence et à soutenir les efforts mondiaux visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Notons que le processus de certification Equal-Salary est volontariste et implique un audit quantitatif et qualitatif afin d’évaluer le respect des principes d’égalité de rémunération, de la perception de ces derniers par les collaborateurs, ainsi que des politiques et des pratiques en matière de ressources humaines. La certification aide également à identifier les domaines à améliorer et à soutenir les efforts visant à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu à nouveau la certification Equal-Salary, qui témoigne de notre engagement continu en faveur de la parité salariale et de l’équité au sein de notre entreprise. Chez PMM, nous considérons que la diversité est une force, et nous nous engageons à mettre en œuvre des politiques et des pratiques en matière de ressources humaines axées sur les principes d’égalité et d’équité », a confirmé Lamya Nassoh Directeur des Ressources humaines et cultures Maghreb.