Certification: CDG Prévoyance triplement distinguée

CDG Prévoyance a été distinguée par l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS), une organisation internationale qui a remis à l’institution en charge de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) trois Certificats d’Excellence en reconnaissance de l’achèvement de trois programmes dans les domaines de la Bonne Gouvernance, des Technologies de l’Information et de la Communication, et de la Qualité de Services.

CDG Prévoyance est la première institution, parmi les 330 membres de l’AISS répartis dans plus de 150 pays, à se voir attribuer ces trois distinctions de manière consécutive.

Les trois Certificats d’Excellence décernés à CDG Prévoyance couronnent les efforts entamés il y a plus de dix ans par l’institution en vue de la modernisation globale de toutes ses composantes. Ils marquent l’aboutissement d’évaluations approfondies, menées par des experts évaluateurs, qui indiquent que les rapports soumis par CDG Prévoyance dans les trois domaines précités sont tous d’une grande qualité.

Pour rappel, CDG Prévoyance a déjà été primée par l’AISS en 2009, en 2014 et plus récemment en 2017, année au cours de laquelle l’institution a obtenu deux Certificats de Mérite avec mention spéciale : l’un pour la mise en place de l’Usine de Retraite, une plate-forme dématérialisée et agile de gestion multirégimes et multiproduits, l’autre pour l’intégration des régimes spéciaux liés aux caisses internes de retraite de plusieurs établissements publics.

En matière de Bonne Gouvernance, CDG Prévoyance a cherché à garantir une séparation des pouvoirs entre les fonctions exécutives et de gouvernance, ainsi qu’à instaurer la définition des normes de performance au moyen d’un nouveau dispositif de gestion de son activité d’investissement, qui s’est trouvé aligné sur les meilleures pratiques actuelles.

S’agissant des Technologies de l’Information et de la Communication, CDG Prévoyance a bâti ses services sur la base d’une gestion plus efficace, alliée à des connaissances spécialisées et évolutives, et cela dans la perspective de répondre aux objectifs de couverture en matière de sécurité sociale, aux changements démographiques et aux besoins des citoyens qui sont chaque jour plus autonomes dans le domaine numérique. L’institution dispose aujourd’hui d’une panoplie d’outils digitaux qui lui permet une gestion performante de la volumétrie et de la complexité inhérentes à ses différents produits, assurant à ses clients un service moderne facilité par de multiples canaux d’interaction.

Concernant la Qualité de services enfin, la distinction de l’AISS vient consolider la démarche d’amélioration continue de CDG Prévoyance. Elle renforce par ailleurs la recherche d’excellence de son système de management de la qualité, qui bénéficie déjà d’une certification ISO 9001. La capacité de l’institution à répondre aux besoins multiples et complexes de ses parties prenantes, dans le cadre de sa mission en faveur du développement de la prévoyance sociale au Maroc, s’en trouve ainsi améliorée.