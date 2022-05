Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a présidé, le jeudi 12 mai 2022 à Rabat, la cérémonie de remise des Trophées de l’Egalité́ Professionnelle au titre de la 6ème édition (Edition 2021) et ce, avec la participation notamment de Mme Malika Laasri, Directrice Générale de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), et de Mme Carrie Monahan, Directrice Résidente de Millennium Challenge Corporation (MCC).

Le Trophée de l’Egalité Professionnelle a pour objectifs de reconnaître l’engagement des entreprises et récompenser les meilleures actions engagées en matière d’égalité femmes-hommes, de valoriser et partager les bonnes pratiques initiées par les entreprises pour la promotion de l’égalité professionnelle et de sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques et sociaux sur les bénéfices de la consécration de l’égalité professionnelle sur la performance des entreprises.

La 6ème édition du Trophée de l’Egalité Professionnelle est organisée avec l’appui de l’Agence MCA-Morocco dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération « Compact II », financé par le gouvernement des Etats-Unis, représenté par MCC, en vue du renforcer l’ancrage institutionnel du Trophée, d’assurer sa pérennisation, d’accroître son attractivité auprès des entreprises et de consolider l’implication des partenaires.

A cet égard, cette cérémonie a été l’occasion de se féliciter de la forte affluence des entreprises candidates à la 6ème édition du Trophée au nombre de 113, soit plus du triple des candidatures enregistrées lors de la première édition en 2016. Cette forte affluence est le fruit des efforts concertés déployés par les différents partenaires, en termes notamment de mobilisation des directions régionales et provinciales relevant du Ministère, de renforcement de la campagne de promotion du Trophée et de mise en place d’un club d’échange entreprises/experts. Instituant un modèle pilote d’accompagnement des entreprises en matière de promotion de l’égalité professionnelle, ce club a offert un espace de rencontre et d’échange entre les entreprises et les expert(e)s qui ont adhéré volontairement à ce modèle. Dans le cadre de cette expérience pilote, ce club a permis à une dizaine d’entreprises, souhaitant s’engager dans une démarche d’égalité professionnelle et se porter candidates au Trophée, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dispensé par un pool d’experts marocains qui ont bénéficié à cet effet d’une formation préalable.

De même, cette cérémonie a été l’occasion de saluer l’esprit d’innovation et d’ouverture qui a marqué la gouvernance de cette 6ème édition, à travers l’implication d’acteurs économiques et sociaux et d’organisation internationales de premier plan au sein du Comité du Trophée, notamment, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), l’Association des Gestionnaires et Formateurs des Ressources Humaines (AGEF), l’ONU Femmes, la Société Financière Internationale (SFI), l’Association Bébés du Maroc et la Fondation Ababou.

Par ailleurs, l’assistance technique apportée au Ministère vise également à l’accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie engagée en matière de promotion de l’équité et de l’égalité en milieu professionnel et plus globalement du plan gouvernemental pour l’égalité́ visant à affirmer le principe d’égalité femmes/hommes au Maroc. A cet égard, la cérémonie de remise des Trophées de l’Egalité Professionnelle a offert l’opportunité de souligner les principales avancées accomplies par le Royaume en la matière et de mettre en exergue les bénéfices escomptés d’une participation plus importante des femmes à la vie économique du Maroc pour la société marocaine comme pour les entreprises.

Visant à récompenser et encourager les entreprises ayant initié des démarches en faveur de la promotion de l’égalité en milieu professionnel, le Trophée de l’Egalité Professionnelle a été décerné, au titre de cette édition, à trois entreprises ayant obtenu la meilleure note générale, à savoir la CDG Capital, Renault et BMCI.

D’autre part, des certificats d’excellence sont venus récompenser les entreprises qui ont décroché la meilleure note dans chacune des dix thématiques proposées dans le dossier de candidature du Trophée, à savoir :

Stratégie d’égalité : Université Euromed de Fès (éducation) ;

Sensibilisation et formation : Teleperformance/Samac (centre d’appel) ;

Recrutement : Office National des Aéroports (transport) ;

Conciliation travail-famille : Ali Aït El Hadj (installation électrique) ;

Maternité/paternité : Nestlé Maroc (agroalimentaire) ;

Parcours professionnel : Altran/Cap Gemini (automobile) ;

Mixité des métiers : Alsa (transport) ;

Salaires/conditions travail : Oncologie et Diagnostic du Maroc (santé) ;

Prévention et traitement des violences basées sur le genre : Spirit (aéronautique) ;

Expression du personnel : Crédit Agricole du Maroc (banque).

Par ailleurs, des certificats d’encouragement ont été remis à 11 entreprises ayant obtenu la meilleure note au niveau de leur région respective. Il s’agit de :

Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Madaef (hébergement et restauration) ;

L’Oriental : Bernitex (textile) ;

Fès-Meknès : Junekor (biscuiterie industrielle) ;

Rabat-Salé-Kénitra : Sofrecom Services Maroc (développement informatique) ;

Béni Mellal-Khénifra : Groupe Scolaire Kadiri (enseignement) ;

Casablanca-Settat : Decathlon Maroc (commerce) ;

Marrakech-Safi : Ménara Préfa (services) ;

Drâa-Tafilalet : Etablissement Ikraa (enseignement) ;

Souss-Massa : Institution Attamayouz 2 (enseignement) ;

Guelmim-Oued Noun : Tissir Port (valorisation et congélation de poisson) ;

Laâyoune-Sakia El Hamra : Société Merveilles des Mers (conserverie de poisson).

Il est à signaler qu’en vue de renforcer l’ancrage institutionnel du concept de l’égalité professionnelle, plusieurs actions seront engagées par le Ministère et ses partenaires, à savoir notamment :

La mise à la disposition des entreprises de supports pédagogiques (guides, fiches, bonnes pratiques, argumentaire axé sur la performance) sur l’égalité professionnelle ;

Le positionnement de l’égalité professionnelle comme un champ du dialogue social et de la négociation collective ;

La mise en place d’un club d’échange entre les entreprises et de partage de bonnes pratiques ;

La valorisation et la mutualisation des différentes initiatives visant la promotion de l’égalité professionnelle ;

L’impulsion de dynamiques de partenariat multi-acteurs sur les plans professionnel, sectoriel et régional associant divers acteurs : Directions régionales relevant du Ministère, organismes publics en charge de l’emploi et du développement économique, organisations professionnelles et syndicales, acteurs de la société civile, bailleurs de fonds étrangers et organisations internationales.

Ont pris part à cette cérémonie, outre les représentants des entreprises candidates et les membres du Comité du Trophée, les représentants de certains ambassades et organismes internationaux accrédités au Maroc, les partenaires sociaux, les représentants de certaines institutions nationales et des départements gouvernementaux concernés et des acteurs associatifs et médiatiques.