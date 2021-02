Ce qu’il faut retenir du dernier bulletin mensuel de la TGR

Voici les principaux points du Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de janvier 2021 de la Trésorerie générale du Royaume (TGR) :

1. Recettes :

– Une hausse des recettes brutes de 3,7%, provenant de :

• La baisse des recettes douanières nettes de 13,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 3 millions de dirhams (MDH) à fin janvier 2021 contre 17 MDH un an auparavant.

• La baisse de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs manufacturés (-52,1%) et des autres TIC (-14,2%).

• L’augmentation des recettes nettes de la fiscalité domestique de 7,2%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux qui ont été de 170 MDH à fin janvier 2021 contre 474 MDH un an auparavant.

• La hausse des recettes non fiscales de 318,6% en raison notamment de l’augmentation des recettes de monopoles (556 MDH contre 53 MDH) et des recettes en atténuation de dépenses de la dette (560 MDH contre 83 MDH).

2. Dépenses:

– Un taux d’engagement global des dépenses de 11% et un taux d’émission sur engagements de 79%, contre respectivement 12% et 69% un an auparavant.

– Des dépenses ordinaires émises en baisse de 18,4%, en raison de la diminution de 16,9% des dépenses de biens et services, due au recul de 20% des dépenses de personnel et de 12,7% des autres dépenses de biens et services et de la baisse de 2,4% des charges en intérêts de la dette, de 100% des émissions de la compensation et de 64,8% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le montant global des remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation (y compris la part supportée par les collectivités territoriales) est de 191 MDH contre 631 MDH à fin janvier 2020.

– Des dépenses d’investissement émises en baisse de 7,2%, passant de 12,1 MMDH à fin janvier 2020 à 11,2 MMDH à fin janvier 2021, en raison de la diminution de 46,1% des dépenses des ministères et de 1,9% des dépenses des charges communes.

3. Soldes du Trésor:

– Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir:

• un solde ordinaire positif de 1,4 MMDH contre un solde ordinaire négatif de 3,8 MMDH un an auparavant.

• un excédent du Trésor de 3 MMDH, compte tenu d’un solde positif de 12,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 1,7 MMDH à fin janvier 2020 compte tenu d’un solde positif de 14,2 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA.

M.S. (avec MAP)