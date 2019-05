Ce qui change sur Hit Radio pendant le Ramadan

Chaque matin de 7h à 9h, on retrouve Momo pour un réveil dans la bonne humeur. Lamiaa aux infos et Hatim des H’kayn en chroniqueur d’actualité.

De 9h à midi c’est Zeineb qui pilote la matinale avec Salma. Au programme : de l’info, des jeux, du sport, des invités, des hits et du bien-être avec un nouveau rendez-vous animée par une experte de la santé qui répondra à toutes les questions des auditeurs.

En fin de matinée, Meriem se tient à la disposition des auditeurs pour les conseiller et leur donner les bonnes astuces juridiques pour mieux défendre leurs droits de consommateur. Un nouveau rendez-vous à retrouver chaque jour en direct et en podcast.

A partir de midi, promesse tenue : le gagnant de Talent Project 2018, prend le micro en direct tous les après-midi pour accompagner les auditeurs en musique.

Avant le ftour, de 16h à 19h, les auditeurs pourront retrouver Momo et son équipe pour le show incontournable du Ramadan. Au programme : divertissement, interactivité avec les auditeurs sur des sujets de société, invités, intervenants experts et les hits marocains préférés des auditeurs avec le top 10 Morocco en direct à 18h et en replay à partir de minuit.

HIT RADIO gagne de nouveaux auditeurs

Suite aux derniers résultats d’audience radio du premier trimestre 2019, HIT RADIO maintient sa position dans le top 3 des stations les plus écoutées au Maroc avec plus de 3,3 millions d’auditeurs quotidiens. Et plus de 300.000 nouveaux auditeurs gagnés en 1 an !

HIT RADIO confirme encore une fois son positionnement de leader absolu sur les jeunes de moins de 35 ans, en semaine et en week-end, avec 19,17% d’Audience Cumulée sur les 11-24 ans et 16,34% sur les 25-34 ans.

Et toujours n°1 sur les CSP+ (ABC1) avec 23,23% d’audience cumulée et 31,39% sur la cible premium (AB).

Sur les urbains, HIT RADIO est toujours classée N°1 avec 14,37% d’audience cumulée et notamment sur les grandes villes : N°1 sur Casablanca (15,96%), sur Rabat (17,66%), sur Fès (15,30%), sur Agadir (17,08%), sur Oujda (14,29%) et sur Tanger (12,14%).

