Ce que vous ne savez (peut-être) pas sur les œufs au Maroc

L’ANPO a fait, en outre, remarquer, que le secteur a créée 21.500 emplois directs et près de 31.000 emplois indirects à travers les circuits de commercialisation et distribution.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK