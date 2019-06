Ce que vous devez savoir sur la réforme fiscale (VIDEO)

Le débat sur la fiscalité bat son plein au Maroc. Entre la nécessité de réformer et le choix d’une nouvelle politique fiscale, les intervenants politiques et économiques, ont des visions convergentes mais qui ont un point en commun. C’est l’obligation d’adopter une approche globale qui doit s’insérer dans une nouvelle vision de développement souhaitée au plus haut niveau de l’Etat.

L’expert-comptable, Mohamed Belkhayat, est revenu dans une interview accordée à Le Site Info sur les conclusions des Assises de la fiscalité sur les réformes envisageables, ainsi que sur les grands axes de cette loi-cadre, qui verra le jour prochainement.

Quelles sont les principales conclusions des Assises de la fiscalité qui se sont tenues à Skhirat? Pourquoi c’était important et pourquoi cet événement va marquer un tournant pour la fiscalité au Maroc? Quels sont les amalgames à ne pas faire? Qui sont les plus à plaindre dans le système fiscal actuel et quelles sont les urgences? Autant de questions auxquelles notre expert donne des éléments de réponses.

A.K.A.