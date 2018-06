Ce que propose Microsoft Maroc aux entreprises marocaines

Microsoft Maroc a organisé cette semaine un atelier de sensibilisation autour du Règlement Européen Général sur la Protection de Données (RGPD) pour les clients marocains. Cet atelier avait pour objectif d’accompagner les entreprises présentes dans leur processus de conformité lors de l’usage des services cloud de Microsoft.

Selon Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de Microsoft Maroc, “nous remarquons que la plupart des personnes vivent de manière de plus en plus connectée et deviennent ainsi dépendants de la technologie dès lors qu’il s’agit de gérer leur entreprise, s’engager avec leurs amis et leur famille, rechercher des opportunités et gérer leur santé et leurs finances. Le respect du droit à la vie privée devient donc aujourd’hui plus important que jamais”.

À cet effet, le règlement général de protection des données de l’Union européenne, mieux connu sous le nom de RGPD, a été officiellement mis en exécution le 25 mai de cette année. Le RGPD est une avancée importante pour les droits à la vie privée en Europe et dans le monde. Il établit une réglementation solide en matière de vie privée et de protection de données en permettant aux individus d’avoir un contrôle plus important sur leurs données personnelles.

“La CNDP et ses partenaires (Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique-MIICEN- et fédérations professionnelles concernées) se sont attelés très tôt sur la préparation des acteurs marocains au 25 mai 2018. En effet, et afin que les entreprises marocaines prennent connaissance de cette nouvelle donne, la CNDP a diffusé un communiqué de presse dédié à ce sujet qui a été largement relayé par la presse nationale. LA CNDP a également entamé plusieurs actions pour aider les entreprises dans leurs processus de conformité”, indique Amine BYAD, le représentant de la CNDP. Il ajoute: “De ce fait, la site web officiel de la CNDP prévoit une section dédiée au RGPD, qui regroupe une foire aux questions et des ressources documentaires pour faciliter la compréhension et la préparation de la conformité, ainsi qu’une adresse email dédiée ([email protected]) pour permettre aux opérateurs marocains de poser leurs questions spécifiques par rapport à ce règlement. Ajoutons que plusieurs réunions et ateliers de travail avec les différentes institutions concernées par le sujet ont été mises en place par la CNDP également, dans l’ but de vulgariser les concepts du nouveau règlement et expliquer les démarches que doivent entreprendre les entreprises marocaines pour s’y préparer” indique Amine BYAD, le représentant de la CNDP”.

“Grâce à ce type d’ateliers tel que celui organisé par Microsoft Maroc, les entreprises au Maroc auront à se concentrer sur leur cœur de métier tout en bénéficiant du support nécessaire pour leur permettre d’être conformes en matière de RGPD”, ajoute-t-il.

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les entreprises marocaines qui utilisent le cloud Microsoft pour traiter les données – que ce soit Office 365, Dynamics 365, Windows 10 ou Azure, utilisent des services déjà conformes aux normes les plus strictes en matière de protection des données.

Le RGPD est également une opportunité pour la transformation de l’entreprise – et pas seulement un obstacle à la conformité que les organisations doivent éliminer. Pour que les entreprises survivent sur le marché actuel, la transformation numérique associée à la protection des données doit être au cœur de leurs modèles économiques.

“La conformité au RGPD est profondément ancrée dans la culture de Microsoft et fait partie intégrante des processus et pratiques utilisés dans la conception et la distribution de nos produits et services. Notre business consiste également à aider l’ensemble des organisations à réussir. Nous créons la technologie et les outils que les autres utilisent pour transformer leurs propres entreprises et conduire le succès. Par conséquent, une bonne partie de nos efforts fournis en matière de RGPD consistaient à mettre en place les outils, conseils et bonnes pratiques qui permettent aux organisations d’intégrer le RGPD”, explique Iraqi Houssaini.

“Nous sommes impatients de continuer notre travail avec les clients, les partenaires et les autorités de régulation à travers le Maroc tant qu’ils remplissent leurs obligations en matière de conformité. Nous nous engageons à protéger le droit à la vie privée et à faire en sorte que les avantages d’une nouvelle génération d’innovations technologiques donnent à chaque individu et à chaque organisation au Maroc les moyens de réaliser leur plein potentiel”, conclut Iraqi Houssaini.

Plus d’infos à l’adresse: https://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter/privacy/gdpr