Ce que propose LG au Maroc

CONTENU DE MARQUE – Au Maroc, LG propose une grande variété de produits et de solutions pour aider les parents à gagner du temps à la maison en effectuant des tâches ménagères banales mais obligatoires, et à consacrer plus de temps à la famille.

Un bon exemple est la machine à laver TWINWash TM, qui permet aux utilisateurs de laver deux lessives à la fois.

“Le temps est la seule ressource réellement limitée qu’on ne peut pas rattraper. Pendant cette période, nous pensons qu’il est important que les parents passent le plus de temps possible avec leurs enfants, afin de les aider à s’adapter au nouveau style de vie pour le reste de cette année scolaire”, a déclaré Kevin Cha, président de LG Electronics Moyen-Orient et Afrique. “Nos solutions sont conçues pour aider les parents à fournir une meilleure qualité de vie à leurs familles et combler à merveille leurs moments libres”.

Adopter un mode de vie sain pour vivre plus longtemps prend de plus en plus d’ampleur dans le Royaume, malgré les agendas chargés, les gens optent pour les repas préparés à la maison. Cependant, un délicieux repas fait maison nécessite des ingrédients frais et bien conservés.

Le réfrigérateur InstaView Door-in-DoorTM de LG a été conçu pour garder les aliments au frais. Ce réfrigérateur est équipé d’un panneau vitré et permet aux utilisateurs de vérifier les aliments rangés à l’intérieur en tapotant deux fois sur le panneau, pour un accès plus rapide et plus facile à leurs boissons et collations préférées tout en économisant l’énergie. Il est également équipé d’Hygiene Fresh +TM qui nettoie et purifie automatiquement l’air interne pour éliminer l’air potentiellement contaminé, les odeurs désagréables et 99,999% des bactéries à l’intérieur du réfrigérateur. De plus, son système de filtration en cinq étapes permet de conserver plus longtemps les aliments au frais.

En termes d’économies, le compresseur linéaire Inverter de LG a révolutionné le moteur du réfrigérateur, offrant jusqu’à 32% d’économies d’énergie, une durabilité de 20 ans et un contrôle optimal de la température pour conserver les aliments au frais plus longtemps.

Même si le temps presse en préparant des repas sains à la maison, LG a fait pencher la balance en faveur des ménagères avec la polyvalence du NeoChefTM de LG, avec ce seul appareil, vous pouvez faire frire des aliments ou simplement les réchauffer. De plus, le NeoChefTM peut même fermenter du yogourt fait maison.

Le NeoChefTM, est équipé de la technologie Smart Inverter de LG qui fournit une puissance de cuisson précise pour réchauffer et décongeler les aliments plus rapidement que jamais. Grâce à un contrôle précis de la température, les ménagères peuvent cuisiner une variété de plats que les micro-ondes n’étaient jamais capables de préparer. Le NeoChefTM transforme la préparation des repas pour l’école en pur plaisir plutôt qu’en corvée.

«Les solutions que nous avons développées chez LG sont conçues pour les personnes qui travaillent dur et qui sont toujours pressées par le temps», a déclaré Cha. «Alors que nous nous aventurons davantage vers l’IoT et que notre gamme d’électroménagers s’est équipée de la technologie d’intelligence artificielle de LG, LG ThinQ – les utilisateurs contrôlent mieux leur quotidien au moyen de leur smartphone grâce à l’application mobilE SmartThinQ de LG.»

Les utilisateurs peuvent déjà contrôler les machines à laver, les climatiseurs, etc. via l’application LG

SmartThinQ®.