Ce que propose le nouveau HUAWEI Y9 2019

CONTENU DE MARQUE – Conçu pour répondre aux attentes des jeunes en matière de photographie et de design, le HUAWEI Y9 2019 est un appareil séduisant et généreux, sans équivalent sur le marché. A la clé, des fonctionnalités incroyables à un prix hyper accessible.

Un écran de géant de 6,5 pouces, quatre objectifs, une batterie de 4 000 mAh, un design innovant et un chipset Kirin 710, le tout propulsé par l’intelligence artificielle (AI).

En condensant un maximum de technologies dans un appareil à prix réduit, à seulement 2 599 dirhams ( !), le nouveau Y9 est le smartphone le plus abouti de la célèbre série Y. C’est aussi une petite révolution qui illustre toute la démarche de HUAWEI au Maroc et dans le monde : démocratiser l’accès à l’innovation pour le plus grand nombre.

Disponible à partir du 10 novembre 2018, le nouveau HUAWEI Y9 2019 succède à la version 2018 en plaçant la barre très haute : à prix équivalent, aucun autre appareil n’offre les mêmes fonctionnalités sur le marché !

Un rapide coup d’œil aux solutions qui équipent le dernier Y9 suffit à entrevoir les extraordinaires capacités du smartphone.

Doté de quatre objectifs autofocus avec flash LED (une double caméra de 16+2 mégapixels à l’avant et une autre de 13+2 mégapixels à l’arrière), le HUAWEI Y9 est un concentré de puissance : il propose une qualité d’image qui dépasse tous les standards actuels de l’industrie.

Son grand écran de 6,5 pouces Full HD+, avec une résolution de 1080 x 2340 pixels, permet de vivre une expérience de visionnage sans égale pour des photos saisissantes, quel que soit votre angle de prise de vue !

De plus, grâce à ses quatre appareils photo combinés à l’IA, le nouveau Y9 est en mesure de reconnaître et d’améliorer plusieurs dizaines de scènes et objets différents, offrant des prises de vue phénoménales avec des outils photographiques intelligents.

A l’intérieur, le HUAWEI Y9 est tout aussi fantastique. L’appareil embarque un processeur Kirin 710 de 4 Go dont les performances sont supérieures de 75 % en single-core et 68 % en multi-core par rapport à son prédécesseur, le Kirin 659 !

Pour répondre aux besoins des jeunes, à la recherche d’un smartphone capable de tout enregistrer sans faillir, HUAWEI a aussi revu la capacité de stockage du nouvel Y9 : celle-ci passe directement de 32 Go à 64 Go, avec la possibilité d’aller jusqu’à 128 Go !

Autre avancée : le HUAWEI Y9 est alimenté par une batterie de 4000 mAh, offrant la possibilité de profiter de ses incroyables performances pendant des heures, sans se soucier de sa recharge.

« Quelle que soit la fonctionnalité sur laquelle on se penche, le nouvel Y9 représente un gap exceptionnel par rapport à sa version précédente. C’est véritablement un aboutissement en termes de technologies et de design, et nous sommes très heureux de le proposer aujourd’hui au Maroc. Nous sommes confiants quant à sa capacité à répondre aux exigences des consommateurs qui veulent un appareil accessible, fiable et capable d’offrir le meilleur en matière d’images, de mémoire et de batterie », a déclaré Martin Sunzhimeng, directeur général de HUAWEI Maroc.