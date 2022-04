Ce que propose AXA Assurance Maroc

Dans un contexte économique de plus en plus défiant, incitant les épargnants à chercher continuellement les moyens pour optimiser leurs placements, l’assurance vie Multisupports offre aux épargnants, la liberté de diversifier leurs placements en Epargne en bénéficiant d’une part de la sécurité du fonds en dirhams et d’autres part du dynamisme des OPCVM via le compartiment en Unité de Compte (UC).

L’assurance Vie Multisupport se positionne comme une excellente alternative aux produits classiques (Dépôts à Terme, Comptes Sur Carnet, Assurance vie classique). En effet, à travers les unités de comptes, l’épargne accède au marché financier et bénéficie de sa performance pour obtenir des rendements plus importants.

Pour renforcer sa gamme de produits d’épargne, AXA Assurance Maroc en partenariat avec BMCI BNP Paribas, lancent « PATRIMOINE OPTIMIS MULTISUPPORT ». Il s’agit d’un contrat d’Epargne contenant deux compartiments :

Le fonds en dirhams, où le capital est garanti avec un rendement à la fois compétitif et prudent.

Le deuxième compartiment en UC adossé à des OPCVM (Actions, Obligations, Monétaires, Diversifiés), gérés par BMCI Asset Management, à la fois performants et générant une meilleure rentabilité.

AXA Assurance Maroc permet aux épargnants une plus grande flexibilité, en leur permettant d’opter pour la répartition par compartiment qui leur convient et selon leurs appétences au risque. Les épargnants peuvent aussi, compter sur l’expertise des gestionnaires de patrimoine de BMCI BNP Paribas pour les conseiller sur l’allocation la plus adéquate en fonction de leurs profils.

Durant la vie du contrat, les épargnants peuvent effectuer des arbitrages, c’est-à-dire transférer des fonds des unités de compte vers le fond en dirhams ou du fond en dirhams vers le fond des unités de compte, voir même arbitrer entres les Unités de Comptes.

Le recours au fond en dirhams peut servir à sécuriser les plus-values réalisées sur le fond en UC ou regrouper l’ensemble de son épargne en attendant une opportunité sur les marchés financiers.

Par ailleurs, « PATRIMOINE OPTIMIS MULTISUPPORT » adopte un cadre fiscal avantageux qui régit l’assurance vie au Maroc :

Avant le 8 ème anniversaire du contrat, seules les plus-values sur les revenus distribués seront imposables

Dès le 8 ème anniversaire du contrat, une exonération fiscale totale sera appliquée

La transmission des contrats d’épargne en assurance vie aux bénéficiaires désignés en cas de décès est exonérée de toute taxe et des droits de succession.

Pour plus de sécurité, AXA Assurance Maroc propose d’adosser à son contrat Multisupport, une assurance décès, qui garantit aux bénéficiaires désignés, de recevoir un capital revalorisé équivalent au minimum à la somme des versements effectués sur le compartiment UC.

Pour les épargnants qui souhaitent saisir cette opportunité et transférer leurs contrats d’assurance existants vers le nouveau contrat multi-support, cela peut se faire tout en prenant en compte l’antériorité fiscale.

S’agissant des performances que l’on peut escompter en souscrivant à « PATRIMOINE OPTIMIS MULTISUPPORT » ;

AXA Assurance Maroc propose des UC Obligataires assurant une sécurité avec une légère rentabilité, et aussi des Unités de comptes orientées vers le marché des actions présentant certes, un risque plus élevé mais modéré par une gestion à horizon plus long, offrant des rendements potentiels des plus importants.