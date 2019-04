Ce qu’a dit le roi Mohammed VI au nouveau président de la Banque mondiale

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à David Malpass, à l’occasion de sa nomination à la tête de la Banque mondiale.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès à Malpass dans ses hautes fonctions, soulignant que “la confiance placée en vous pour occuper ce poste constitue une reconnaissance de votre compétence et de l’expérience professionnelle que vous avez accumulée au fil des nombreuses hautes fonctions dont vous avez été investi dans votre pays”.

“Vous êtes ainsi bien placé pour donner un nouvel élan aux efforts déployés par cette institution financière internationale pour promouvoir l’économie mondiale, trouver les solutions les plus efficaces aux problèmes de pauvreté et de vulnérabilité et encourager l’investissement productif, en particulier dans les pays en développement”, souligne le roi dans ce message.

A cette occasion, le Souverain fait part de sa satisfaction quant aux relations distinguées de partenariat et de coopération liant le Maroc et la Banque mondiale, exprimant sa détermination à œuvrer de concert avec Malpass pour renforcer ces liens et contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable, et ce dans le cadre de la stratégie globale adoptée par le Royaume en vue d’accroître les taux de croissance, améliorer l’environnement des affaires et des investissements et stimuler l’emploi.

S.L. (avec MAP)