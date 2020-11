Ce à quoi il faut s’attaquer selon Jouahri

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a souligné, ce mardi à Rabat, la nécessité d’accélérer les nombreux chantiers en cours et de lancer les réformes structurelles nécessaires pour renforcer la résilience économique et sociale du Maroc et ce, dans la perspective de confronter les défis et les chocs futurs.

Jouahri, qui présentait les réponses de BAM face à la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des Représentants, a appelé à la valorisation du capital humain à travers l’investissement dans les systèmes d’éducation et de santé, l’élargissement de la protection sociale et le renforcement des filets sociaux.

Il a également mis en évidence la nécessité de l’amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines face à une concurrence de plus en plus agressive de manière à accélérer la croissance tout en renforçant son caractère inclusif, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales, y compris de genre, et en offrant plus d’opportunités d’emploi à la jeunesse.

« Contrairement à la crise économique et financière de 2008 la crise actuelle est multi-facette et a concerné la quasi totalité des pays dans le monde », a constaté Jouahri, notant qu’au Maroc, tout comme dans les autres économies, la crise a affecté la croissance, le marché de l’emploi et la vie sociale, mais les mesures mises en place pour contenir la propagation du virus, soutenir la population et l’économie et favoriser la relance, ont contribué à atténuer cet impact.

Et relever: « Toutefois, nous sommes appelés à tirer tous les enseignements de cette crise pour apporter une réponse aux vulnérabilités qu’elle a mises en exergue (déficit du système sanitaire, vulnérabilité économique d une large frange de la population, poids de l’informel, fragilité du tissu industriel, prépondérance de l’utilisation du cash…) mais également pour faire face à ses implications de long terme ».

S.L. (avec MAP)