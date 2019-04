CDM renouvelle son soutien à l’Orchestre Philharmonique du Maroc

Le Crédit du Maroc renouvelle son soutien à l’Orchestre Philharmonique du Maroc et affirme son engagement citoyen pour le développement de l’art et la culture dans le Royaume.

L’Orchestre Philharmonique du Maroc participe depuis plus de 20 ans à diffuser et à vulgariser la musique classique au Maroc. Dans cette optique, l’OPM produit chaque année un spectacle vivant (ballet ou opéra) pour le plus grand plaisir des mélomanes. Cette production originale est l’occasion de faire découvrir à près de 5000 spectateurs des chefs d’œuvres incontournables de la musique classique. Crédit du Maroc, mécène incontournable de l’art et de la culture accompagne l’OPM depuis près de 8 ans et poursuit son engagement citoyen au profit de la culture, des arts et de la promotion des talents.

Le 18 avril, le Crédit du Maroc et la Fondation Ténor pour la Culture ont reconduit pour quatre ans la convention de sponsoring portant sur la production annuelle d’un opéra par l’Orchestre Philharmonique du Maroc. En choisissant de s’impliquer fortement en faveur de la culture et de sa diffusion, la banque affirme son engagement citoyen et apporte ainsi sa pierre à l’édifice d’un tissu culturel et artistique dense.

Porteurs de bonne communication, d’harmonie, de partage et de plaisir, l’art et la culture bénéficient du soutien historique et régulier de la banque. En phase avec les convictions profondes de Crédit du Maroc, cet engagement pluriel englobe un grand nombre d’événements de la scène musicale et théâtrale au Maroc. Il a pour objectif d’apporter au public l’expérience heureuse et le plaisir de moments artistiques précieux. Il concerne également le soutien et la valorisation de jeunes talents au devenir international. Aux agréments tant sonores que visuels et source d’harmonie, la musique classique est au cœur de la politique de mécénat de la banque. Cet engagement citoyen en faveur des arts et de la culture et des nouveaux talents, intervient ainsi au premier rang auprès de l’Orchestre Philharmonique du Maroc.

A.K.A.