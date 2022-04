CDG Prévoyance annonce les résultats annuels de la CNRA et du RCAR

CDG Prévoyance, la branche prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), a présenté lors des réunions des Comités de Direction, tenues le 18 avril 2022 et présidées par Abdellatif ZAGHNOUN, Directeur Général de la CDG, les résultats annuels ainsi que les performances financières et opérationnelles de deux organismes gérés, CNRA et RCAR.

Dans un contexte particulier, CDG Prévoyance, acteur majeur du secteur de la prévoyance sociale, a démontré sa résilience et confirmé la solidité et la pertinence de son modèle économique visant un système de prévoyance à la fois, équitable, pérenne et accessible aux générations actuelles et futures.

Par ailleurs, et conformément à sa vocation d’opérateur global et intégré œuvrant pour la mise en place de solutions utiles, CDG Prévoyance a poursuivi, durant l’année 2021, la transformation de son Système d’Information, en déployant progressivement sa nouvelle plateforme « Agilys 2.0 », plateforme multi-fonds et multi-produits, couvrant dans un premier temps, l’ensemble des architectures de produits retraites. Elle a également poursuivi le déploiement du bouquet digital « E-Htiyati Adhérents » visant davantage la simplification des échanges avec les adhérents et le traitement de la chaîne de valeur « retraites » selon des processus entièrement digitalisés et avec « zéro papier » en partant de l’adhérent jusqu’à l’affilié et/ou pensionné.

Enfin, l’année 2021 a connu le lancement de deux nouveaux produits de retraite complémentaire, sous forme de produit de rentes différées et produit de rentes immédiates, et dont la souscription a été initiée durant la même année par certains institutionnels.

« Les réalisations opérationnelles et financières très satisfaisantes de la CNRA et du RCAR, la participation active de CDG Prévoyance aux différents chantiers stratégiques initiés par les pouvoirs publics, l’agilité exemplaire et l’engagement permanent des forces vives de CDG Prévoyance confirment la pertinence de la feuille de route 2018-2022 adoptée pour CDG Prévoyance et l’ambition stratégique, naturelle et renouvelée que porte le Groupe CDG aux métiers de la Prévoyance Sociale au sens large et de la Retraite en particulier.

La période actuelle et future est porteuse de plusieurs enjeux et défis sur plusieurs plans … Elle exigera encore plus d’agilité, d’innovation et de résilience pour continuer à apporter notre contribution aux chantiers d’élargissement de la couverture sociale et de la réforme des retraites entre autres.

Par l’incarnation et la traduction au quotidien de nos valeurs d’excellence, de responsabilité et de citoyenneté, nous relèverons ensemble les challenges à venir au service du développement économique et social de notre pays et du citoyen » a déclaré M. Abdellatif ZAGHNOUN, Directeur Général de la CDG, Président des Comités de Direction de la CNRA et du RCAR

CNRA : DE BONNES RÉALISATIONS DANS LA CONTINUITÉ

Pour son activité de gestion propre, la CNRA a pu collecter en 2021 un montant global de capitaux, primes et cotisations, de 1.978,34 MMAD.

Le montant des capitaux constitutifs et indemnités reçus représentent 42% du chiffre d’affaires global de la CNRA et s’est élevé à 839,03 MMAD. Le régime de retraite complémentaire « RECORE » représente 58% du chiffre d’affaires global de la CNRA avec un montant de cotisations de 1.146,34 MMAD.

Les prestations de la gestion propre ont atteint un montant total de 1.587,22 MMAD. Le nombre de bénéficiaires est, quant à lui, passé à 125.712 en 2021.

Pour ce qui est de l’activité gestion pour compte de tiers, la CNRA a procédé à la gestion, au traitement et au paiement d’un montant global de 1.223,21 MMAD pour 232.040 bénéficiaires au titre des rentes, aides et avances de plusieurs fonds de solidarité confiés en gestion par les pouvoirs publics (Fonds de Travail, Daam Al Aramil, Fonds d’Entraide Familiale, …).

La performance annuelle nette du portefeuille CNRA a été impactée positivement par l’appréciation de sa valeur marché valorisée à 24 milliards de dirhams au 31 décembre 2021. En conséquence, l’exercice 2021 s’est soldé par un résultat net de 160,18 MMAD.

RCAR : DES RÉSULTATS DANS LE VERT ET UN HORIZON DE VIABILITÉ À 2052

L’année 2021 a été marquée par la publication des décrets modifiant et complétant certaines modalités d’application des Régimes Général et Complémentaire, introduisant des modifications portant principalement sur la revue de certains paramètres techniques, l’amélioration de certaines prestations, le renforcement de la gouvernance et l’élargissement du périmètre des investissements apportant plus de marge de manœuvre au régime pour une meilleure performance des capitaux investis tout en assurant une gestion rigoureuse et cantonnée des risques.

De même, l’activité du RCAR a été impactée par la mise en application de la loi n° 01.21 qui acte l’assujettissement du personnel contractuel des Académies Régionales de l’Éducation et de la Formation (AREF) au régime des pensions civiles. Ainsi, les cotisations et contributions recouvrées, au titre des régimes général et complémentaire, ont reculé de 4,2%passant de 4.201,31 MMAD en 2020 à 4.022,91 MMAD en 2021.

Par ailleurs, le RCAR a servi, en 2021, 7.198,02 MMAD en guise de prestations au profit de 140 678 bénéficiaires de pensions contre 6.777,95 MMAD en 2020 au profit de 136.299 bénéficiaires.

Sur le plan actuariel, le Régime Général du RCAR, en groupe ouvert, améliore son horizon de viabilité à 2052 et réduit sa dette implicite à 75 Mrds MAD.

La performance annuelle nette du portefeuille RCAR a impacté positivement sa valeur marché valorisée qui s’est appréciée à près de 135 milliards de dirhams au 31 décembre 2021. En conséquence, l’exercice 2021 s’est soldé par une performance financière de 7% et un résultat net de 1.840 MMAD.