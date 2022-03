CDG Invest lance le programme « Génération Entrepreneurs »

CDG Invest a lancé aujourd’hui « Génération Entrepreneurs », un programme d’accompagnement et de financement pour la création d’entreprises à fort potentiel de croissance. Sa mission est de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de développer des entreprises marocaines à forte croissance et de catalyser la transformation productive de l’économie nationale.

Ce programme vise des projets en création ou en amorçage (moins de 5 ans d’activité) menés par des fondateurs ayant des expériences avérées dans les secteurs investis et qui démontrent leurs capacités à attirer des partenaires clés pour leurs projets ou d’autres avantages concurrentiels probants.

Concrètement, le programme offre aux entrepreneurs sélectionnés un financement en fonds propres et quasi-fonds propres pouvant aller jusqu’à 20 millions de Dirhams, en contrepartie d’une position minoritaire dans le tour de table. Un financement complémentaire en dette bancaire sans caution personnelle du(des) fondateur(s) sera recherché au cas par cas avec le concours de CDG Invest. Les instruments d’appui de l’Etat seront également recherchés avec l’accompagnement de CDG Invest.

Le programme prévoit également un accompagnement stratégique et opérationnel à travers la mise à disposition d’experts métiers qui assisteront le(s) fondateur(s) dès la phase de présélection pour renforcer leur projet puis tout au long du cycle d’investissement, sur des problématiques stratégiques et opérationnelles. Le programme mettra également à disposition des fondateurs des outils de gestion et les assistera à mettre en place des processus opérationnels visant à faciliter la mise en œuvre de leur projet, l’objectif étant de mettre en place dès le démarrage de l’activité les conditions de son succès.

Ce programme a été pensé afin de contribuer à accroître la proportion des Gazelles dans le tissu des entreprises marocaines- Les Gazelles sont les entreprises qui croissent le plus rapidement dans une économie et réalisent la majorité de la création de valeur et d’emplois. Elles sont essentielles dans le processus de transformation structurelle de l’économie marocaine, un des principaux objectifs du Nouveau Modèle de Développement.

La période de dépôt des dossiers s’étend du 22 mars au 29 avril 2022.

Pour plus d’information visitez notre site : www.generation-entrepreneurs.ma

A propos de CDG Invest

CDG Invest constitue la branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. CDG Invest est un investisseur et gestionnaire de fonds de capital investissement qui intervient autour des grands enjeux de l’économie marocaine : diversification productive, régionalisation, développement des PPP, développement de l’entrepreneuriat, et développement durable.