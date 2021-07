CDG Invest lance la 212FoundersAcademy

CDG Invest, branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, lance la 212FoundersAcademy, un parcours de formation en ligne pour réussir sa startup.

Accompagnant le programme 212Founders, la Founders Academy a pour objectif de permettre au plus grand nombre d’acquérir les concepts et les outils clés du monde des startups pour permettre aux entrepreneurs marocains de structurer leurs projets selon les meilleurs standards internationaux.

A l’issue du parcours, les entrepreneurs disposeront de l’ensemble des éléments fondamentaux pour présenter avec succès leur projet à un investisseur. Les meilleurs projets auront l’opportunité de rencontrer les équipes du programme 212Founders en vue de participer aux prochaines sélections.

La 212FoundersAcademy: une formation en ligne accessible, gratuite et inclusive

La 212FounderAcademy s’adresse aux fondateurs de startups ambitieux, disposant d’une idée de projet à haut potentiel et souhaitant se former aux bonnes pratiques de l’entrepreneuriat.

La formation est gratuite, ouverte à tous et s’adresse aux porteurs de projets de startup, ainsi qu’aux aspirants entrepreneurs et aux étudiants, tant au Maroc qu’à l’international.

« « 212FoundersAcademy met à disposition des porteurs de projets à haut potentiel un parcours de formation gratuit afin de les préparer à présenter et à défendre leurs idées auprès des investisseurs. Elle met en œuvre un processus de partage de savoirs et d’expertises d’entrepreneurs aguerris au bout duquel les candidats apprennent à adopter les bons réflexes d’entrepreneur et à valider et tester leur idée de projet. À la suite de ce parcours, les meilleures startups pourront être intégrées à la sélection du programme 212Founders » déclare M. Youssef Mamou, Directeur du Programme 212Founders

La 212FoundersAcademy : des contenus exclusifs, construits par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs

La formation 212FoundersAcademy propose un contenu riche et diversifié. En 10 modules, elle traite 32 thématiques différentes. Sur la plateforme 212FoundersAcademy, les inscrits ont également accès à 28 vidéos de cours et peuvent profiter de pas moins de 12 retours d’expériences d’entrepreneurs marocains de renoms.

212FoundersAcademy, c’est également plus de 70 outils et ressources et plus de 40 quizzes et exercices mis à la disposition de tout candidat désirant se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.

Rendez-vous sur 212foundersacademy.ma et sur la page LinkedIn du programme www.linkedin.com/company/212-founders

À PROPOS DE CDG INVEST

CDG Invest constitue la branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. CDG Invest est un investisseur et gestionnaire de fonds de capital investissement qui intervient autour des grands enjeux de l’économie marocaine: diversification productive, régionalisation, développement des PPP, développement de l’entrepreneuriat, et développement durable.

À PROPOS DE 212FOUNDERS

212Founders est un programme d’investissement et d’accompagnement des startups. Ila été lancé par CDG Invest en septembre 2019 dans l’objectif de participer à la création et à la croissance des startups au Maroc. Il s’inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie du Groupe CDG, dont l’un des objectifs majeurs est la promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine.

Site web: www.212founders.ma

Linkedin: www.linkedin.com/company/212-founders