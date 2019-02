Casablanca: voici les gagnants du Challenge Startupper organisé par Total

Les gagnants de la dernière édition du Challenge Startupper, organisée par Total, ont été désignés à l’occasion d’une cérémonie officielle de remise des prix, mardi 26 février à Casablanca.

Les 3 gagnants du Challenge Startupper de l’Année par Total au Maroc sont :

1er prix : Omar Azmy, ECO OIL

ECO OIL transforme les déchets plastiques, recyclables et non recyclables, en carburant écologique, avec un brevet d’invention déposé auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

2e prix : Meryam El Ouafi, GREEN ENGINEERING MISSION

GREEN ENGINEERING MISSION développe un système unique de nano irrigation, qui permet d’économiser jusqu’à 80 % d’eau par rapport aux systèmes conventionnels utilisés dans l’agriculture et la gestion des espaces verts et des zones arides.

3e prix : Othman Lamdouar, KAIOTECH

KAIOTECH développe un chauffe-eau solaire efficace et à bas coût pour l’implantation de masse dans les pays en voie de développement. L’invention brevetée assure un haut rendement pour un produit fiable, écologique et peu cher, accessible à tous.

Ces jeunes entrepreneurs bénéficieront d’une aide financière pour développer leur projet d’un montant allant jusqu’à 137 500 dirhams.

Le label ” Coup de cœur féminin “, nouveauté de cette édition 2018-2019 afin de soutenir les femmes entrepreneures, est attribué à Meryam El Ouafi, Green Engineering Mission.

Le Challenge Startupper de l’Année 2018-2019 par Total, organisé simultanément dans 55 pays ̶ dont 37 en Afrique, 11 en Asie-Pacifique et Moyen-Orient, 4 en Amériques, 3 en Europe ̶ , réaffirme la volonté de Total de soutenir le développement socio-économique des pays dans lesquels le Groupe est implanté à travers le monde. Il contribue localement au renforcement du tissu social, à travers l’appui apporté aux entrepreneurs les plus innovants, dans la réalisation de leur projet.

Cette deuxième édition du Challenge Startupper de l’Année par Total a recueilli près de 50.000 inscriptions dont plus de 15 000 dossiers complets. 825 finalistes ont eu la chance de pouvoir présenter leur projet devant un jury d’experts et 165 gagnants ont été récompensés.

Le 1er gagnant de chaque pays a le privilège de voir son projet présenté aux grands jurys mondiaux en charge de désigner 6 “Grands gagnants ” pour l’ensemble des 55 pays.

