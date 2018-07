Casablanca: voici la nouvelle clinique Ain Borja (VIDEO)

“Ayant pour objectif de satisfaire tous les besoins médicaux et une prise en charge complète d’excellente qualité, La Clinique CASABLANCA AIN BORJA, dispose d’une capacité litière de 100 lits, de 7 salles de consultations, 5 salles d’intervention chirurgicales et 2 salles d’accouchement”, explique le Dr.Talib.

L’établissement bâti dans un espace de 5500 m² sur 8 niveaux, propose plus de 10 spécialités dont un plateau d’envergure de réanimation adulte et néonatale.

Ain Borja se situe au niveau de la préfecture de Ain Sebaa-Hay Mohammadi, à proximité immédiate de la préfecture de Al Fida-Mers Sultan. La population totale de ces 2 préfectures avoisine les 740.000 habitants. Le développement de la Clinique Casablanca Ain Borja vient renforcer d’une part le nombre de lits et la typologie de lits manquants notamment en réanimation adulte et néonatale avec respectivement 15 lits et 20 couveuses.

Le Maroc connaît une augmentation constante des besoins de santé de sa population. Les évolutions démographiques, l’augmentation de l’espérance de vie, les nouvelles demandes des citoyens en matière de bien-être et de santé, la mise en place de l’AMO et du RAMED conduisent à une augmentation continue des besoins en santé.