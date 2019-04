Casablanca-Vienne: nouvelle ligne directe de la RAM

Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) a atterri, lundi, à Vienne, inaugurant ainsi la nouvelle ligne directe entre Casablanca et la capitale autrichienne.

Cette nouvelle ligne aérienne sera opérée, par des avions de type Boeing 737 NG, deux fois par semaine (lundi et samedi) avant de passer dans une deuxième étape à trois vols par semaine tout au long de l’année.

Ainsi, les départs vers Vienne sont programmés chaque lundi, mercredi et vendredi à 11h00 (heure GMT), pour une arrivée à 14h40 (GMT). Les vols retour sont programmés les mêmes jours avec un départ de Vienne à 15h40 (GMT) et une arrivée à Casablanca à 19h30 (GMT).

A l’occasion de ce vol inaugural une grande réception a été organisée lundi à Vienne en présence de plusieurs personnalités diplomatique des pays arabes et africains, ainsi que des responsable des ministères autrichiens du Tourisme et des Affaires économiques, du directeur général adjoint de l’aéroport de la capitale autrichienne et de l’ambassadeur du Maroc à Vienne.

Une soirée a été également organisée mardi à Vienne pour présenter aux tours opérateurs et aux membres de la communauté Marocaine établie en Autriche le programme de ce vol.