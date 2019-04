Casablanca: un Salon dédié à l’immobilier de standing

Le premier Salon ”ImmoGallery”, regroupant les professionnels de l’immobilier de standing, a ouvert jeudi ses portes à Casablanca.

Durant les quatre jours du salon, les promoteurs immobiliers, les organismes financiers et les différents professionnels du secteur exposent leurs projets immobiliers et tout leur savoir-faire avec une offre diversifiée et de qualité pour tous les standings, excepté le logement social.

Organisé par la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), cet événement connait la participation d’une vingtaine d’exposants ambitionnant de devenir le carrefour annuel du secteur de la promotion immobilière.

La cérémonie d’ouverture de ce Salon, à laquelle a pris part notamment la secrétaire d’État chargée de l’habitat, Mme Fatna Lkhiyel, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, M. Abdelahad Fassi Fihri, a souligné que le secteur immobilier revêt une grande importance aux niveaux économique et social vu le chiffre d’affaires qu’il engendre et les emplois crées.

ImmoGallery offre ainsi l’occasion pour faire connaitre les produits des promoteurs immobiliers et l’opportunité de réfléchir sur le développement de ce secteur vital pour l’économie du pays, a-t-il ajouté, appelant l’ensemble des acteurs concernés à œuvrer ensemble et à engager un dialogue fructueux en vue de surmonter les obstacles entravant son évolution.

Il a, à cet égard, mis en relief les différentes mesures prises dernièrement en vue de favoriser le développement de ce secteur à travers la simplification des procédures (octroi des licences de construction et la mise en place du guichet unique), invitant les intervenants, publics et privés, à œuvrer de concert dans un cadre de compréhension et de respect mutuel afin de faire face au défis de la concurrence.

Pour sa part le président de la FNPI, Taoufik Kamil, a fait observer que cette manifestation est une occasion pour les promoteurs et exposants de présenter leurs offres de logements, échanger sur les nouveautés du secteur et s’approcher des citoyens et répondre à leurs besoins.

Dédiée cette année au haut standing, cette édition, a-t-il ajouté, sera marquée notamment par l’organisation d’une série de conférences et de rencontres, animées par des experts et portant sur différentes thématiques allant de l’environnement à la qualité et la sécurité, en passant par l’innovation.

Par ailleurs, la cérémonie d’inauguration du Salon a été marquée par la signature d’une convention entre de la FNPI et l’association ‘’Joud’’ portant sur la construction d’un centre de formation pour la réinsertion des sans-abris. Ce centre accueillera une trentaine de bénéficiaires qui seront formés dans différents métiers du bâtiment.

Du moyen standing à l’immobilier de luxe en passant par le résidentiel, le balnéaire ou encore les lotissements de terrains à bâtir, ce premier salon de l’immobilier de standing connait la participation de plus de 20 exposants de tout le secteur.

Il constitue, selon ses organisateurs, une source d’information essentielle et un lieu de rencontres et d’échanges pour tous les professionnels de la promotion immobilière, qui débattront des enjeux et stratégies à mettre en place pour le développement du secteur et ce, dans le cadre d’un vaste programme de rencontres professionnelles et tables rondes qui porteront sur diverses thématiques notamment “La juridiction de la construction”, ” La transformation numérique dans l’immobilier”, “La réglementation thermique”, “Vers un nouveau modèle de développement urbain: les secteurs d’aménagement partenarial (SAP)”.

Affiliée à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et créée en 2006, la FNPI regroupe l’ensemble des composantes de la promotion immobilière et du lotissement au Maroc. De l’habitat social au haut standing, en passant par l’immobilier professionnel et touristique, la FNPI compte 800 adhérents, dont des entreprises de toutes tailles, des petites et grandes entreprises de promotion immobilière publiques et privées, ainsi que les différentes associations régionales du Secteur.

S.L. (avec MAP)