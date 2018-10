Casablanca: un nouveau club de sport proche du Morocco Mall

Club de sport version 2.0, Passage Fitness ouvre un nouvel espace en face du Morocco Mall et propose un concept exceptionnel, all inclusive, pour des résultats garantis !

Suite à son inauguration à Anfa Place Shopping Center Casablanca, son ouverture à Tétouan en 2015, et ayant plus 5000 membres à ce jour, Passage Fitness s’agrandit avec une troisième salle, en face du Morocco Mall.

Situé à deux pas de la mer, dans un espace d’exception de 2300m2, avec une vue 180° sur l’océan, le nouveau Passage Fitness est équipé d’appareils dernière génération, le tout encadré par une équipe impressionnante regroupant 23 coachs, dont 4 personal trainers.

Ouvert 7j/7, Passage Fitness dispose d’une piscine extérieure, un accès direct à la plage, un restaurant bio, un bar à jus, ainsi qu’une garderie pour enfant.

Passage Fitness représente la nouvelle génération des salles de sports. Doté d’un label de qualité européen, le club propose un programme complet et varié, pour vous aider à atteindre le meilleur de votre potentiel.

Innovation, Challenges & Résultats sont en effet les mots d’ordre. Ici, les coachs font de vos objectifs leur mission ! Ces derniers, athlètes professionnels, offrent un niveau d’entrainement énergique et adapté.

« Nous sommes une salle de sport dédiée au développement dans un état d’esprit de championnat, explique Bahida, directeur général de Passage Fitness. Nous encadrons nos membres de façon à ce qu’ils réalisent leurs challenges, passent du bon temps et surtout se sentir bien dans leurs corps. Nous sommes motivés par le sentiment et la responsabilité d’accompagner tous nos clients à atteindre les résultats recherchées ».

Renforcement musculaire, correction posturale, bodybuilding, rééquilibrage nutritionnel, tonification, raffermissement, perte du poids, prise de masse, préparation physique…. Passage Fitness offre une multitude de cours collectifs, conçus spécialement afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun.

Parmi les cours proposés : Le RPM, programme de cyclisme en salle ; le TRX, nouveau système d’entrainement par suspension, mais aussi du Body Pump ; Body Attack ; Body Combat ; Body Sculpt : Grit Force ; Fit Boxe ; Thai Boxing ; Musculation ; Step ; Pilates ; Yoga ; C.A.F Cuisses, Abdos, Fessiers ; 100% Abdos ; Streching.

Passage Fitness propose également du Cross Training pour adultes et pour enfants de 5 à 12 ans. Une école de Surf ouvre aussi ses portes au sein du club et une multitude de cours de danse sont au programme : Zumba, danse orientale, danse africaine, salsa, danse thérapeutique et de l’aérodance.

Mais encore, Passage Fitness complète son offre avec l’option « Personal Trainer », le secret ultime pour obtenir des résultats stupéfiants à long terme, une variété de massages sportifs, et un programme de conseils nutritionnels, avec des repas préparés sur place, adaptés à vos besoins en calories.

Les entraîneurs certifiés de Passage Fitness disposent des connaissances et de l’expérience nécessaires pour vous accompagner de façon professionnelle et vous aider à modifier vos habitudes. Et ce, quels que soient votre silhouette, votre poids, votre âge et votre niveau de fitness.