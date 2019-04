Casablanca: tout savoir sur “Smart City Expo”

Abdelaaziz Omari, président du Conseil de la commune de Casablanca et Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events & Animation ont présenté, jeudi 4 avril 2019, lors d’une une conférence de presse, les détails de la 4ème édition de Smart City Expo les 17 et 18 avril 2019 à l’hôtel Hyatt Regency, sous le thème de “L’intelligence artificielle au service des citoyens”.

A l’instar des trois précédentes éditions, l’édition 2019 de Smart City Expo Casablanca a l’insigne honneur d’être placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Organisées en 2016, 2017 et 2018, les trois précédentes éditions de Smart City Expo Casablanca ont rencontré un véritable succès auprès des professionnels et du grand public. En témoigne les indicateurs clés de l’événement qui n’ont cessé de progresser d’année en année.

En trois ans, Smart City Expo a rassemblé plus de 20.000 participants, 255 intervenants d’horizons divers, et de très nombreuses délégations nationales et étrangères ; 82 villes y étaient représentées. Avec un concept et avec un modèle de gestion urbaine fondé sur une approche collaborative et centré sur le citoyen, Casablanca occupe aujourd’hui une place de choix sur l’agenda des évènements Smart City à l’échelle internationale.

Le nouveau visage de Casablanca se dessine

Avec plus de 4,5 millions d’habitants, Casablanca locomotive de l’économie nationale et pôle d’attraction par excellence, enregistre actuellement de nombreuses transformations.

L’ambition, devenir un hub financier international connecté et inclusif mais également un espace attractif de vie, de prospérité et de divertissement.

Dans cette optique, citoyens, élus et administrations se sont unis pour mettre en œuvre la stratégie initiée par le roi Mohammed VI: le plan de développement du grand Casablanca 2015-2020.

Ce dernier est en cours de déploiement et les différentes parties prenantes qui se sont mobilisées pour relever les défis de ce programme ambitieux aspirent à mener à bien un ensemble de grands projets structurants.

Aujourd’hui différents projets sont achevés ou sont en cours de réalisation et d’autres seront bientôt lancés conformément à la feuille de route arrêtée ; Un gage que la métropole se donne tous les moyens pour ne pas rater le coche et profiter de tous les avantages de sa transformation en Smart City.

2019 prépare 2020, une année charnière qui marquera la fin des travaux de plusieurs projets d’aménagement à Casablanca, hissant ainsi la ville au rang de modèle de réussite et de référence.

Le citoyen au cœur de toutes les innovations

Organisée sous le thème de “l’Intelligence Artificielle au service des citoyens”, l’édition 2019 de Smart City Expo Casablanca a pour objectif de démystifier la thématique de l’intelligence artificielle (IA) et mettre en lumière le potentiel incontestable qu’elle offre pour améliorer la qualité des services urbains et la qualité de vie des citoyens.

Autre objectif assignés à cette édition : ouvrir de nouvelles opportunités d’innovation et de création de nouveaux métiers à l’écosystème Smart City Casablancais, avec toutes ses composantes institutionnelles, socio-économiques, universitaires et société civile.

La thématique de cette année s’articulera autour de la ville intelligente par ses citoyens, de l’IA et la co-construction d’une ville Smart, de l’accélération de la transformation digitale à travers les outils économiques et juridiques et de la résilience urbaine ainsi que la durabilité territoriale renforcées par l’IA.

Bangkok, ville invitée de l’édition 2019

Smart City Expo met la Thaïlande à l’honneur de cette quatrième édition, en choisissant sa capitale, Bangkok comme invitée d’honneur de l’événement.

Un choix qui rentre dans le cadre du Traité d’Amitié et de Coopération signé en 2016 entre le Maroc et l’ASEAN (Une organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays de l’Asie du Sud-Est, actuellement présidée par la Thaïlande) et la candidature du royaume pour l’obtention du Statut de « Sectoral Dialogue Partner ».

En quelques années, la capitale thaïlandaise s’est considérablement développée, réussissant à faire face à d’importants défis d’ordre environnemental et démographique. Ses atouts : une position géographique stratégique, de solides infrastructures et une jeunesse consciente des enjeux du nouveau millénaire.

Son moteur, le plan de développement 2013-2032 qui a été initié en vue de transformer la capitale en “une ville durable et agréable à vivre pour ses habitants”. La transformation de Bangkok en Smart City entre également dans le cadre de l’initiative gouvernementale Thaïlande 4.0.

En effet, le pays s’est fixé l’ambitieux objectif de créer pas moins de 100 villes intelligentes au sein de ses frontières au cours des deux prochaines décennies. Cette stratégie se bâtit autour de 4 champs d’actions, à savoir : la construction d’une économie fondée sur la créativité et l’innovation, la création de valeur ajoutée et mieux respectueuse de l’environnement, le bien-être des citoyens et des investissements massifs dans les infrastructures de transports.