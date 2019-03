Casablanca: tout savoir sur le Salon Kids World & Family

Organisé par la Fabrique événementielle, le Salon Kids World & Family, le rendez-vous incontournable pour les familles, revient pour une troisième édition du 20 au 24 mars 2019, au Parc Sindibad à Casablanca.

Avec ses 5000 m² d’exposition, les parents et les enfants découvriront un espace riche en apprentissage et en divertissement. “Kids world & Family est un projet qui nous tient particulièrement à cœur.

Étant nous-mêmes parents et soucieux du bien-être de nos enfants, nous avons souhaité réunir dans un même espace tout l’univers de l’enfant, où parents, futurs parents et enfants peuvent rencontrer des professionnels de différents secteurs d’activité.

De l’éducation aux jeux, en passant par toutes sortes de loisirs, et même l’alimentation, ce salon est pour nous un lieu d’échange, de partage, et une mine d’informations précieuses de bonnes adresses et de conseils malins pour accompagner les parents et futurs parents dans la plus belle aventure de leur vie », explique Karim Lazrak, PDG de la Fabrique événementielle et du groupe Kam’s Expo & Event.

« Comme nos enfants, le salon grandit et se développe d’année en année. Pour cette troisième édition, nous avons à cœur de développer l’affluence pour accueillir encore plus de familles et encore plus d’enfants des écoles et des associations afin de leur faire vivre l’expérience inoubliable du Kids World. Et pour cela, rien de tel qu’un programme riche en surprises !”, poursuit Karim Lazrak.

En effet, durant 5 jours, dans une ambiance festive et conviviale, petits et grands auront accès en un même lieu à la plus grande concentration d’activités familiales jamais vue au Maroc.

Pendant que les petits visiteurs participeront à des ateliers créatifs, des initiations sportives, des shows musicaux, et s’amuseront dans la Fun Zone, un espace où l’animation ne s’arrête jamais et où l’ambiance et la bonne humeur sont garanties, leurs parents découvriront toutes les nouveautés utiles pour la vie quotidienne, l’éducation et les loisirs de leurs chérubins.

Dans l’espace «Ateliers», les enfants de tous âges peuvent découvrir et tester de nombreuses activités ludiques, sportives et artistiques proposées par les partenaires experts de l’événement : initiation à la danse, au théâtre, créations artistiques, constructions Lego, sports… il y en a pour tous les goûts.

De quoi susciter de nouvelles vocations ! Et pour ceux qui souhaitent s’initier au monde des médias, une radio spéciale Kids World sera mise en place pour informer le public du programme de l’après-midi et pour donner l’occasion aux enfants de pouvoir s’exprimer devant un micro. Les nouveautés de cette troisième édition Plusieurs nouveautés sont à l’honneur pour cette troisième édition. Ainsi pour la première fois au Maroc, sera mis en place un Trampoline Park qui proposera aux enfants dès 3 ans et aux adultes de venir s’amuser en rebondissant.

Un concept de loisir original, en avant première au Maroc. Petits et grands auront également l’opportunité de découvrir l’univers captivant du Laser Game. Équipés d’un harnais électronique et d’un pistolet laser, les visiteurs pourront débusquer et immobiliser tous leurs adversaires.

Côté ateliers, les enfants pourront s’initier à la poterie, créer des formes, fabriquer des objets personnalisés et surtout se détendre et laisser libre cours à leur imagination. Ils pourront également travailler le cuir, le manipuler, réaliser des maquettes pour portefeuille, petit sac ou ceinture sous l’encadrement de professionnels passionnés.

De la même manière, un atelier couture sera mis en place pour permettre aux jeunes apprentis de réaliser des petits projets couture, abordant chacun des techniques différentes, et exploitant intelligemment les mystères des différentes étoffes. Le travail du bois sera également au rendez vous.

Un matériel ultra sécurisé, importé spécialement d’Europe, et mis à la disposition des petits et des grands pour leur laisser apprécier en toute sécurité tous les secrets de ce matériel ancestral et passionnant. Le contact avec la terre est un bonheur, c’est pour cette raison que le Salon Kids World & Family a choisi pour cette troisième édition de mettre en place un atelier jardinage afin de permettre aux enfants de maitriser les plantations par saison, apprendre à concilier économie en eau et besoins des plantes, connaître le sol de son jardin, le protéger et le cultiver pour des résultats plus pérennes… Et enfin la dernière nouveauté de cette troisième édition est l’atelier Graffiti, Dessin et Street Art.

Acrylique ou à l’huile, au pinceau ou au couteau, les enfants pourront laisser s’exprimer l’artiste en eux à travers des formes, des gestes et des couleurs. Ils apprendront les techniques pour se servir des bombes de peinture, la typographie de base, mais surtout, concevoir et réaliser une fresque murale grand format en équipe grâce à l’art graffiti.

De l’éducation à la vie pratique en passant par les loisirs, le sport, le jeu, les vacances et les activités parascolaires, le Salon Kids World & Family répond à tous les goûts et toutes les demandes. Bébés, enfants, adolescents, parents : chacun trouvera son bonheur au Kids World & Family !

Dernière-née du Groupe Kams Expo & Event, la Fabrique événementielle compte à son actif les deux premières éditions du salon marocain dédié à l’univers de l’enfant, le Salon Kids World, organisé en 2017 et 2018, ainsi que le concert des Kids United en Janvier 2018. La Fabrique Évènementielle a également développé un programme annuel d’évènements dédiés à l’enfant, l’adolescent et la famille. Du 20 au 24 mars, LET’S HAVE FUN!