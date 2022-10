Casablanca-Settat: le budget de la région pour l’année 2023 est connu

Le projet de budget de la région Casablanca-Settat au titre de l’année 2023 a été adopté, lundi à l’unanimité, lors de la session ordinaire d’octobre du conseil de la région.

Les recettes sont estimées pour cet exercice à 1.406.175.175,78 DH, alors que les dépenses de la gestion s’élèvent à 203.223.003,36 DH.

Il a été également décidé de programmer l’excédent au titre de l’année 2023 outre la reprogrammation des fonds. Cette session, tenue conformément aux dispositions de la loi 111-14 relative aux régions particulièrement l’article 36, a été également consacrée à l’examen et l’adoption à l’unanimité du PDR de la région Casablanca-Settat 2022-2027.

Il a également été procédé lors de cette session, marquée par la présence des représentants des autorités locales, à l’examen et l’adoption d’un projet de convention de partenariat pour la réalisation des travaux d’équipement du Douar Zaouia (province de Nouaceur) en eau potable et la mise en place d’un espace sportif à la commune de Ouled Azzouz.

Le projet d’une convention de partenariat entre le conseil de la région et l’association des amateurs de la musique andalouse au Maroc a également été adopté outre une convention portant sur la réalisation d’un programme de développement intégré de la commune de Benhmed (province de Settat).

Cette session a également été ponctuée par la modification de plusieurs conventions portant notamment sur la réalisation d’un complexe social pour l’intégration des femmes (commune de Médiouna) et le réaménagement d’axes routiers, et la construction d’un complexe régional de formation et de développement de compétences dans le domaine de la Santé.

S’exprimant à cette occasion le Président du Conseil de la région, Abdellatif Maazouz, a indiqué qu’il s’agit d’une session ordinaire avec des caractéristiques extraordinaires, rappelant l’adoption du projet de budget de la région outre la programmation de l’excédent.

Et d’ajouter que la nouvelle composition des ressources humaines de la région contribuera à l’accélération de la réalisation des projets, mettant l’accent sur la nécessité de procéder intelligemment pour placer les fonds de manière efficace.