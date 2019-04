Casablanca-Settat: cinq projets d’investissement pour 1 milliard de dirhams

La Commissions Régionale des Investissements, présidée par le Wali de la Région Casablanca-Settat, a tenu, vendredi, une réunion lors de laquelle a approuvé cinq projets d’investissement pour un montant global de 1,603 milliard de dirhams

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics de la Région de Casablanca-Settat, pour la promotion de l’investissement et la création de l’emploi, souligne le Centre régional d’investissement (CRI), dans un communiqué.

Les cinq projets examinés et approuvés, à cette occasion, relèvent du secteur de tourisme et vont générer plus de 1005 emplois directs, précise-t-on de même source.

Selon la même source, le secteur du tourisme s’accapare la grande partie de l’investissement, avec 4 hôtels classés d’une capacité globale de 530 clés, sur la ville de Casablanca confirmant ainsi ‘’la volonté de promouvoir la région de Casablanca-Settat en tant que destination privilégiée pour le tourisme d’affaires’’.

Pour améliorer l’offre d’hébergement en faveur des étudiants de la Région la Commission a également approuvé un projet de résidence universitaire privée d’une capacité de 1565 studios.

S.L. (avec MAP)