Casablanca: MHE inaugure deux nouvelles usines aéronautiques

En février 2018 SFML s’est installée dans la zone franche Medparc dans une nouvelle unité. Le Groupe Satys regroupe les filiales Satys Sealing et Painting, Satys Interiors, Satys Electric et Satys Surface Treatment.

Ce nouveau-né d’un investissement de 50 millions de dirhams (67 employés) est le fruit d’un partenariat ambitieux pour accompagner le développement de l’industrie aéronautique au Maroc et impliquer les jeunes lauréats dans une nouvelle logistique moderne et intelligente. A travers cette joint-venture, le Groupe Blondel s’est allié au groupe Lina Holding pour opérer la logistique de Stelia Aérospace Maroc, filiale du grand constructeur Airbus.

Pour sa part, le président de Satys, Christophe Cador, a indiqué que ce nouveau site ayant nécessité un investissement de l’ordre de 2 millions d’euros hors bâtiment (50 emplois à terme), proposera des solutions compétitives et de qualité pour Airbus avec comme priorité la qualité et la sécurité.

Depuis le lancement du Plan d’accélération industriel en 2014, l’emploi dans ce secteur a progressé de 55%, l’intégration locale a augmenté de plus de 70%, alors que le nombre d’entreprises a crû de 10% par an, soit en moyenne 130 unités, a-t-il fait observer.